В Перми автомобиль пропустил поворот и на скорости влетел в пекарню "Хлебница" на перекрёстке Гусарова и Академика Курчатова. Люди не пострадали, сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
Конференция по Украине должна была признана обеими сторонами конфликта, считают в Китае
Кроме того, МИД Китая призвал США задуматься о своей роли и ответственности в этом затянувшемся конфликте.
США вооружит Тайвань новейшим оружием
Напомним, что на прошлой неделе Китай провёл массированные учения вблизи Тайваня, продемонстрировав свою военную мощь.
"Известия": россияне теряют 78 мрлд в год, не оспаривая качество товаров и услуг
Большинство опрошенных не хотят тратить время на претензии к продавцу.
Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа
Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости".