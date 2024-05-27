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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:10

В Перми машина на скорости въехала в пекарню "Хлебница"

В Перми автомобиль пропустил поворот и на скорости влетел в пекарню "Хлебница" на перекрёстке Гусарова и Академика Курчатова. Люди не пострадали, сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

Мир

Конференция по Украине должна была признана обеими сторонами конфликта, считают в Китае

Конференция по Украине должна была признана обеими сторонами конфликта, считают в Китае

Кроме т﻿ого, МИД Китая призвал США ﻿задуматься о своей роли и ответственности в этом затянувшемся конфликте.

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США вооружит Тайвань новейшим оружием

США вооружит Тайвань новейшим оружием

Напомним, что на прошлой неделе Китай провёл массированные учения вблизи Тайваня, продемонстрировав свою военную мощь.

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Общество

"Известия": россияне теряют 78 мрлд в год, не оспаривая качество товаров и услуг

Большинство опрошенных не хотят тратить время на претензии к продавцу.

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Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Ведомости: в отечественных вузах проходят учёбу более 350 тыс. студентов из-за рубежа

Высшее образование в отечественных учебных заведениях в этом учебном году получают более 356 тыс. гостей из других стран, сообщает издание "Ведомости".

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Новости