Спрос диктует правила полета: навигация из Перми в сторону Намангана получила долгую жизнь

Авиакомпании увеличили продолжительность прямых рейсов из пермского аэропорта Большое Савино в Узбекистан до конца нынешнего туристического сезона. Ранее планировалось, что регулярные перелеты в Ташкент и Наманган завершатся значительно раньше, однако теперь программа полетов продлена до октября 2026 года. Это изменение упрощает логистику для пассажиров, вылетающих в Среднюю Азию из Прикамья для рабочих поездок или отдыха. Обновленное расписание охватывает весь летний период вплоть до 23 октября включительно.

Рейсы в Ташкент

Перелеты в столицу Узбекистана выполняет авиакомпания "ЮВТ Аэро", задействовав для данных направлений самолеты модели Bombardier. Время в пути варьируется от трех до трех с половиной часов в зависимости от направления и метеоусловий. Пассажиры могут выбрать удобный график, так как перевозчик существенно пересмотрел расписание на ближайшие месяцы.

До 27 апреля рейсы сохраняются по понедельникам с вылетом из Перми в 16:25. С началом мая и до начала июня график трансформируется: вылеты будут осуществляться по воскресеньям в утреннее время. С 5 июня и до 23 октября самолеты закрепятся в расписании по пятницам с вылетом в 14:00 и прибытием обратно в Большое Савино к вечеру.

Такая гибкость графиков позволяет оптимизировать пассажиропоток в течение всего весенне-летнего сезона. Авиакомпания стремится обеспечить полноценную загрузку бортов на протяжении всего заявленного периода работы программы.

Маршрут до Намангана

Полеты по направлению Пермь — Наманган осуществляет авиаперевозчик "Узбекские авиалинии". Согласно обновленным планам, эксплуатация данного маршрута продлится до 18 октября. На линии задействованы лайнеры Airbus, которые обеспечивают комфортное время в пути около трех с половиной часов.

Согласно расписанию, самолеты будут курсировать между городами один раз в неделю — по воскресеньям. Приземление лайнера в пермском аэропорту запланировано на 13:05, после чего экипаж готовится к обратному рейсу. Вылет из Прикамья намечен на 15:00 того же дня.

"Стабильное авиасообщение с регионами Узбекистана является необходимой частью инфраструктурного развития. Продление программы полетов свидетельствует о наличии устойчивого спроса со стороны жителей Прикамья. Для нас важно, чтобы подобные маршруты оставались доступными на протяжении всего сезона отпусков. Подобные инициативы авиакомпаний помогают укреплять как деловые, так и личные связи между нашими территориями". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Развитие авиасообщения

Увеличение периода работы прямых рейсов дополняет общую картину активности пермского авиаузла. Ранее стало известно, что компания Red Wings также расширила свои планы, продлив полетную программу из Перми в грузинский Батуми до осени 2026 года.

На сегодняшний день Большое Савино активно укрепляет свою маршрутную сеть, ориентируясь как на международные направления, так и на внутренние перелеты. Наличие перевозчиков, готовых работать в долгосрочном формате, обеспечивает пассажирам возможность планировать поездки заранее.