Бензин уходит в историю, но не сразу: владельцы авто в Прикамье начали массово менять свои привычки

Пермский край вошел в топ-10 субъектов России по количеству электромобилей, заняв по итогам 2025 года десятую строчку общероссийского рейтинга. На территории региона официально зарегистрировано 2656 транспортных средств, оснащенных электрическими силовыми установками. Статистика включает в себя как полностью электрические модели, так и гибридные модификации. Динамика роста парка "зеленых" машин указывает на постепенное изменение предпочтений местных автовладельцев в пользу альтернативных источников энергии.

Структура парка электрокаров

Актуальные данные демонстрируют любопытное распределение между различными типами силовых установок в Пермском крае. Из 2656 зарегистрированных машин 1736 единиц приходятся на полноценные электромобили, для движения которых необходим исключительно заряд аккумуляторных батарей. Оставшаяся часть автопарка, насчитывающая 960 единиц, представлена гибридными автомобилями, сочетающими бензиновый или дизельный двигатель с электромотором.

Рост числа таких машин в регионе напрямую коррелирует с развитием зарядной сети в городской черте. Владельцы все чаще выбирают подобные авто не только из соображений экологичности, но и ради технологичности процесса эксплуатации. При этом сегмент полностью электрических моделей продолжает удерживать лидерство по абсолютному числу зарегистрированных единиц в крае, формируя основной костяк локального автопарка.

Особенности российского рынка

Если смотреть на ситуацию в масштабах всей страны, становится очевидным доминирование гибридных схем над чисто электрическими. Эксперты отмечают, что популярность гибридов обусловлена их высокой практичностью в условиях сурового климата и пока еще ограниченной сети быстрых зарядных станций на междугородних трассах. Общее количество гибридных моделей на российских дорогах в пять раз превосходит число тех, что передвигаются лишь на электрической тяге.

"Подобная статистика регионального и федерального уровней отражает объективную готовность инфраструктуры к переходу на новый вид транспорта. Пермский край демонстрирует достойные показатели, однако основной вызов для муниципалитетов заключается в синхронизации темпов прироста автопарка с темпами расширения сети быстрых зарядок. Гибридный транспорт сегодня выступает своеобразным переходным звеном, позволяющим водителям адаптироваться к электротяге без потери запаса хода и комфорта в дальних поездках. Со временем, по мере усовершенствования технологий хранения энергии, структура спроса будет естественным образом смещаться в сторону чистых электрокаров" Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Рост числа гибридов в регионах подтверждает тезис о том, что покупатели сегодня предпочитают максимально гибкие решения. Техническая сложность гибридных систем компенсируется их адаптивностью, что позволяет владельцам не зависеть от поиска зарядных устройств в каждой точке следования. Это общероссийский тренд, который заметен практически в каждом субъекте, вошедшем в десятку лидеров по количеству электротранспорта.

Перспективы развития инфраструктуры

Десятое место в рейтинге требует от властей региона повышенного внимания к вопросам сопровождения экологичного транспорта. Увеличение числа машин неизбежно влечет за собой необходимость модернизации энергетических сетей и установки дополнительных точек питания в районах с высокой плотностью застройки. Равномерное распределение станций становится главной задачей для обеспечения комфорта как владельцев чистых электромобилей, так и гибридов.

Дальнейшее укрепление позиций Пермского края в данной сфере напрямую зависит от инвестиционной привлекательности проектов по расширению зарядной инфраструктуры. Совместные усилия бизнеса и муниципальных структур могут существенно ускорить процесс замещения традиционных двигателей на электрические аналоги. Текущие цифры показывают, что интерес к данной теме со стороны жителей региона сохраняет стабильно высокий уровень на протяжении всего текущего года.