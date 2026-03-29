Кухня без масок и справок: массовые инспекции закрыли десяток популярных заведений в Перми

В Перми специалисты Роспотребнадзора завершили серию контрольных мероприятий в сфере общественного питания, охватившую 25 точек города с начала текущего года. По итогам проверок работа 10 кафе была принудительно остановлена из-за грубых нарушений действующих санитарных норм. Взыскания в виде штрафов составили 163 тысячи рублей, а к обслуживанию посетителей не допустили 11 работников кухни и зала. Параллельно ведомство перешло на практику профилактики, совершив 45 визитов для консультаций владельцев бизнеса.

Итоги проверок и санкции

Масштабные инспекции, охватившие четверть сотни заведений, выявили системные недочеты в организации питания. Приостановка деятельности 10 кафе стала вынужденной мерой, так как обнаруженные несоответствия представляли прямую угрозу безопасности потребителей. Владельцы заведений теперь вынуждены не только соблюдать протоколы, но и выплачивать штрафы, общая сумма которых достигла 163 тысяч рублей.

Особое внимание инспекторов привлек кадровый состав проверяемых точек. Отстранение 11 сотрудников от рабочих мест указывает на серьезные проблемы с соблюдением медицинских осмотров и допусков к пищевому производству. Без надлежащей проверки гигиенических навыков и здоровья персонала риск масштабных пищевых инцидентов в городе возрастает кратно.

Смена парадигмы надзора

Помимо жестких ограничительных мер, ведомство сменило фокус на превентивную работу. Проведение 45 профилактических визитов демонстрирует намерение регулятора не столько наказать бизнес, сколько научить его избегать ошибок. Такие встречи позволяют предпринимателям на месте получить ответы на профессиональные вопросы по санитарному содержанию помещений и товарному соседству продуктов.

Статистика показывает, что профилактика сейчас превалирует над репрессивными мерами, так как общее число консультаций почти вдвое превышает количество классических проверок. Это позволяет снизить нагрузку на предпринимательское сообщество, сохраняя при этом жесткий контроль над качеством предоставляемых услуг. Подобный подход помогает владельцам кафе выстраивать долгосрочные процессы по управлению санитарным состоянием объектов.

