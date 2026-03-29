Фрилансер работает за ноутбуком, сидя в кафе
© https://unsplash.com by Rodeo Project Management Software is licensed under Free
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:18

Кухня без масок и справок: массовые инспекции закрыли десяток популярных заведений в Перми

В Перми специалисты Роспотребнадзора завершили серию контрольных мероприятий в сфере общественного питания, охватившую 25 точек города с начала текущего года. По итогам проверок работа 10 кафе была принудительно остановлена из-за грубых нарушений действующих санитарных норм. Взыскания в виде штрафов составили 163 тысячи рублей, а к обслуживанию посетителей не допустили 11 работников кухни и зала. Параллельно ведомство перешло на практику профилактики, совершив 45 визитов для консультаций владельцев бизнеса.

Итоги проверок и санкции

Масштабные инспекции, охватившие четверть сотни заведений, выявили системные недочеты в организации питания. Приостановка деятельности 10 кафе стала вынужденной мерой, так как обнаруженные несоответствия представляли прямую угрозу безопасности потребителей. Владельцы заведений теперь вынуждены не только соблюдать протоколы, но и выплачивать штрафы, общая сумма которых достигла 163 тысяч рублей.

Особое внимание инспекторов привлек кадровый состав проверяемых точек. Отстранение 11 сотрудников от рабочих мест указывает на серьезные проблемы с соблюдением медицинских осмотров и допусков к пищевому производству. Без надлежащей проверки гигиенических навыков и здоровья персонала риск масштабных пищевых инцидентов в городе возрастает кратно.

Смена парадигмы надзора

Помимо жестких ограничительных мер, ведомство сменило фокус на превентивную работу. Проведение 45 профилактических визитов демонстрирует намерение регулятора не столько наказать бизнес, сколько научить его избегать ошибок. Такие встречи позволяют предпринимателям на месте получить ответы на профессиональные вопросы по санитарному содержанию помещений и товарному соседству продуктов.

Статистика показывает, что профилактика сейчас превалирует над репрессивными мерами, так как общее число консультаций почти вдвое превышает количество классических проверок. Это позволяет снизить нагрузку на предпринимательское сообщество, сохраняя при этом жесткий контроль над качеством предоставляемых услуг. Подобный подход помогает владельцам кафе выстраивать долгосрочные процессы по управлению санитарным состоянием объектов.

Комментарий эксперта

"Переход к профилактическим мероприятиям в управлении городской средой и сопутствующими сервисами — это признак зрелости государственного контроля. Для предпринимателя визит специалиста без карательных санкций становится инструментом обучения, а не поводом для закрытия бизнеса. Когда правила становятся прозрачными и понятными, уровень ответственности собственников неизбежно возрастает. Важно, чтобы такой диалог между надзором и общепитом стал системным стандартом для региональной экономики".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

