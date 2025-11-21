Мозг засоряется и это не метафора: учёные нашли ранний признак Альцгеймера, который все пропускали

Диагностика болезни Альцгеймера постепенно выходит на новый уровень: нейробиологи начинают учитывать работу систем, которые долгое время оставались в тени. Одним из таких механизмов стали периваскулярные пространства — "дренажные каналы" мозга, отвечающие за выведение токсичных белков. Исследователи из Наньянского технологического университета обнаружили, что нарушение их работы заметно влияет на риск развития когнитивных нарушений. Это открытие расширяет представление о ранних сигналах болезни Альцгеймера и может изменить способы диагностики.

Что такое периваскулярные пространства и почему они важны

Мозг постоянно очищается от побочных продуктов своей работы. Часть этого процесса происходит вокруг кровеносных сосудов — именно там проходят каналы, выводящие бета-амилоид, тау-белки и другие токсичные вещества. Эти пространства здорового мозга узкие, а в норме их почти не видно на МРТ.

Когда механизм выведения нарушается, "дренажные каналы" начинают расширяться. Это может свидетельствовать либо о застое токсичных белков, либо о нарушении циркуляции жидкости. И хотя раньше подобные изменения связывали преимущественно с сосудистой деменцией, новое исследование показывает: они могут быть маркером и болезни Альцгеймера.

Как учёные проверили свою гипотезу

В исследовании участвовали две группы:

около 350 человек без признаков когнитивных проблем;

свыше 600 человек с лёгкими нарушениями, которые нередко предшествуют деменции.

У всех участников изучали стандартные МРТ-снимки головного мозга. Оказалось, что люди с первыми признаками когнитивных нарушений намного чаще имели расширенные периваскулярные пространства. У здоровых добровольцев такие изменения встречались реже.

Дополнительно специалисты измерили уровень семи биомаркеров в крови — в их числе бета-амилоид, тау-белки и другие вещества, связанные с заболеваниями нейронов.

Результаты оказались однозначными: "засорённые каналы" сильнее связаны с четырьмя ключевыми маркерами Альцгеймера, чем привычные параметры состояния белого вещества мозга. Это делает периваскулярные пространства перспективным критерием ранней диагностики.

"Засоренные каналы оказались связанными с четырьмя биомаркерами болезни Альцгеймера", — отмечают исследователи.

Почему расширение периваскулярных каналов — не просто возрастная особенность

Долгое время такие изменения предполагали следствием старения или сосудистых патологий. Но работа показывает: расширенные пространства могут формироваться и при накоплении амилоида, и при нарушениях в механизмах "нейронного клиринга".

Это значит, что врачам не стоит списывать подобные изменения только на сосудистую деменцию. Они могут сигнализировать о ранних этапах альцгеймеровских процессов — до появления серьёзных симптомов.

Сравнение подходов к ранней диагностике

Метод Что определяет Недостатки Сильные стороны МРТ белого вещества Степень снижения проводимости Не позволяет выявить специфичность Хорошо изученный критерий Анализ периваскулярных пространств Эффективность выведения токсичных белков Метод в стадии внедрения Высокая чувствительность к ранним изменениям Биомаркеры крови Наличие амилоида, тау, нейродеградации Возможны ложноположительные значения Удобный и доступный анализ ПЭТ-сканирование Прямое выявление амилоидных бляшек Очень дорогое Высокая точность

Как проходит диагностика: шаг за шагом

Сбор анамнеза. Фиксируются жалобы на забывчивость, затруднение ориентации, изменения поведения. Нейропсихологические тесты. Специалист оценивает память, внимание и скорость мышления. МРТ головного мозга. Врач анализирует периваскулярные пространства, гиппокамп и белое вещество. Анализ крови на биомаркеры. Измеряют уровень бета-амилоида, тау и маркеров нейронального повреждения. Комплексная оценка. На основании совокупности факторов делается вывод о риске развития болезни.

А что если контролировать периваскулярные каналы можно заранее?

Если будущее подтвердит, что "дренажные" механизмы мозга можно укреплять, появятся новые профилактические стратегии:

улучшение циркуляции ликвора;

поддержание сосудистого тонуса;

снижение уровня воспаления;

индивидуальный подбор тренировки сна, который влияет на очищение мозга.

Это перспективное направление исследований, особенно учитывая роль глимфатической системы в ночном "выведении" токсинов.

Плюсы и минусы использования периваскулярных пространств как маркера

Плюсы Минусы Доступно на стандартной МРТ Требует обучения специалистов Позволяет выявить риск на ранней стадии Может зависеть от сосудистых факторов Хорошо сочетается с биомаркерами крови Нужны дополнительные исследования Способно прогнозировать амилоидные процессы Помогает не во всех клинических сценариях

FAQ

Можно ли уменьшить расширение периваскулярных пространств?

Пока прямых методов нет, но улучшение сна, давление и снижение воспаления оказывают эффект.

Когда стоит делать МРТ для ранней диагностики?

При первых нарушениях памяти или при наследственном риске.

Точнее ли этот метод, чем анализ белого вещества?

Да, исследование показывает его лучшую прогностическую ценность.

Мифы и правда

Миф: расширенные пространства — это всегда сосудистая деменция.

Правда: они могут указывать и на ранние процессы Альцгеймера.

Миф: изменения видны только на продвинутых МРТ.

Правда: стандартных клинических снимков достаточно.

Три интересных факта

Периваскулярные пространства впервые описали более 150 лет назад, но их роль раскрылась совсем недавно.

Глимфатическая система активируется в фазе медленного сна.

Некоторые виды спорта улучшают циркуляцию ликвора и влияют на состояние каналов.

Исторический контекст

1970-1990-е: исследования амилоида как ключевого фактора Альцгеймера.

2000-е: начало изучения глимфатической системы.

2020-е: выявление периваскулярных пространств как маркера риска деменции.