Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зубы
Зубы
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:04

Пародонтоз рушит десны, но есть способ держать его под контролем — не ждите, пока будет поздно

Пародонтоз можно только приостановить, но не обратить вспять — стоматолог Ахмурзаев

Пародонтоз невозможно полностью остановить или обратить вспять, однако его развитие можно замедлить, отметил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев в комментарии EcoSever, рассказывая жителям Республики Саха о методах контроля поражения околозубной ткани.

Замедление прогрессирования пародонтоза

По словам Ахмурзаева, ключевым фактором в замедлении развития пародонтоза является качественная гигиена полости рта, отказ от вредных привычек и регулярные профилактические осмотры у стоматолога. Эти меры помогают не только улучшить состояние зубов и десен, но и позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, что упрощает дальнейшее лечение.

"Можно только приостановить процесс, так как если он уже начал развиваться, полностью остановить его или добиться регенерации невозможно", — подчеркнул специалист.

Роль воспаления в прогрессировании заболевания

Одним из основных факторов, замедляющих развитие пародонтоза, является минимизация воспаления в деснах. Чем меньше воспалительный процесс, тем медленнее разрушается костная ткань и уменьшается убыль десны. Ахмурзаев объяснил, что своевременное лечение, включая процедуры глубокой чистки десневых карманов и открытый кюретаж, помогает уменьшить воспаление и замедлить разрушение тканей.

"Чем меньше воспаления в деснах, тем медленнее идет убыль кости и десен", — отметил ортодонт.

Хирургическое вмешательство при тяжелых формах

Однако, как отметил специалист, вернуться в исходное состояние околозубная ткань при пародонтозе самостоятельно не сможет. В таких случаях необходимо хирургическое вмешательство. Пластика мягких тканей и регулярные профилактические осмотры у пародонтолога на протяжении всей жизни являются важными этапами поддержания здоровья десен и зубов.

"Для восстановления состояния тканей требуется хирург-пародонтолог, а далее — стабильные профилактические осмотры у пародонтолога на всю жизнь", — добавил Ахмурзаев.

Таким образом, своевременное вмешательство и регулярный уход за полостью рта могут значительно замедлить прогрессирование пародонтоза и сохранить здоровье десен на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средство Cashmere Mist признали безопасным для чувствительной кожи — дерматологи сегодня в 8:10
Дезодорант не обещал чудес, но сотворил их сам: история бренда Donna Karan

Как дезодорант Donna Karan превратил обычный уход в утончённый ритуал комфорта — аромат, стойкость и деликатность без компромиссов

Читать полностью » Ботокс применили для лечения хронической мигрени — Femina сегодня в 5:07
Укол, который спасает не только внешний вид: ботокс работает там, где другие методы бессильны

Ботулотоксин давно вышел за рамки эстетической медицины. Разбираемся, какие подтверждённые медицинские показания у него есть и в каких случаях он помогает.

Читать полностью » Медленные прогулки активируют пассивную сеть мозга и улучшают мышление — нейропсихолог сегодня в 4:57
Оставила телефон дома и пошла гулять — и именно тогда возникла мысль, которую давно искала

Медленная прогулка без наушников способна запустить работу нейронных сетей, отвечающих за творчество и память. Это простой метод, который помогает снизить перегрузку и вернуть ясность мышления.

Читать полностью » Орехи и сухофрукты помогают поддерживать обмен веществ зимой — диетолог Сережина сегодня в 2:31
Хотите поддержать иммунитет зимой? Эти продукты не дадут вам замерзнуть и оставят в форме

Какие продукты нужно включить в зимний рацион для поддержания здоровья и энергии? Врач-диетолог Вера Сережина делится полезными советами по питанию в холодное время года.

Читать полностью » Дефицит железа назван частой причиной выпадения волос — трихолог Бавалия сегодня в 0:26
Волосы выпадают не из-за шампуня: организм мстит за одну тихую ошибку

Потеря волос может быть первым сигналом дефицита железа. Почему это происходит, как выявить и восстановить баланс — рассказывают трихологи.

Читать полностью » Прозрачная пудра сохраняет сияние кожи — подтвердили специалисты ITG вчера в 20:10
Белая магия на лице — визажисты показали, как пудра создаёт эффект фотошопа

Обычный вечер с друзьями превратился в импровизированную бьюти-вечеринку — и открыл секрет идеальной пудры, которая подходит всем, независимо от тона кожи

Читать полностью » Ацетат с кишечными бактериями ускоряет потерю жира — Cell Metabolism вчера в 18:46
Кишечник берёт управление на себя: клетчатка включает режим, в котором жир уходит быстрее углеводов

Японские учёные обнаружили, что сочетание ацетата и бактерий Bacteroides запускает в организме мышей процессы, схожие с кетодиетой, позволяя снижать вес.

Читать полностью » Снижение энергии в декабре связано с гормональными изменениями — психолог Абакумова вчера в 18:23
Утром подняться невозможно: вот почему декабрь выбивает из колеи даже самых сильных

Декабрь приносит ощущение усталости даже самым энергичным людям. Психолог объясняет, почему это закономерно и какие простые шаги помогают пережить сезонный спад.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Повышение пенсий не компенсирует подорожание товаров и услуг — экономист Лежава
Экономика
Президент России подписал указ о топливном демпфере для стабилизации цен — пресс-служба Кремля
Экономика
Россия увеличила экспорт удобрений в страны БРИКС на 60% за три года — Андрей Гурьев
Общество
Зависимость от интернет-игр стала глобальной проблемой для подростков — Максим Древаль
Мир
Администрация Зеленского ослабила систему надзора за госкомпаниями, повысив риски коррупции — The New York Times
Общество
Более 9 тысяч волонтеров помогают Херсону после освобождения — Владимир Сальдо
Авто и мото
В ближайшие годы цены на автомобили в России не снизятся — автоэксперт Васильев
Наука
Магия предсказаний объясняется математикой — астроном Вибе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet