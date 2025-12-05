Пародонтоз рушит десны, но есть способ держать его под контролем — не ждите, пока будет поздно

Пародонтоз невозможно полностью остановить или обратить вспять, однако его развитие можно замедлить, отметил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев в комментарии EcoSever, рассказывая жителям Республики Саха о методах контроля поражения околозубной ткани.

Замедление прогрессирования пародонтоза

По словам Ахмурзаева, ключевым фактором в замедлении развития пародонтоза является качественная гигиена полости рта, отказ от вредных привычек и регулярные профилактические осмотры у стоматолога. Эти меры помогают не только улучшить состояние зубов и десен, но и позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, что упрощает дальнейшее лечение.

"Можно только приостановить процесс, так как если он уже начал развиваться, полностью остановить его или добиться регенерации невозможно", — подчеркнул специалист.

Роль воспаления в прогрессировании заболевания

Одним из основных факторов, замедляющих развитие пародонтоза, является минимизация воспаления в деснах. Чем меньше воспалительный процесс, тем медленнее разрушается костная ткань и уменьшается убыль десны. Ахмурзаев объяснил, что своевременное лечение, включая процедуры глубокой чистки десневых карманов и открытый кюретаж, помогает уменьшить воспаление и замедлить разрушение тканей.

"Чем меньше воспаления в деснах, тем медленнее идет убыль кости и десен", — отметил ортодонт.

Хирургическое вмешательство при тяжелых формах

Однако, как отметил специалист, вернуться в исходное состояние околозубная ткань при пародонтозе самостоятельно не сможет. В таких случаях необходимо хирургическое вмешательство. Пластика мягких тканей и регулярные профилактические осмотры у пародонтолога на протяжении всей жизни являются важными этапами поддержания здоровья десен и зубов.

"Для восстановления состояния тканей требуется хирург-пародонтолог, а далее — стабильные профилактические осмотры у пародонтолога на всю жизнь", — добавил Ахмурзаев.

Таким образом, своевременное вмешательство и регулярный уход за полостью рта могут значительно замедлить прогрессирование пародонтоза и сохранить здоровье десен на долгие годы.