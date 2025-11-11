Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
старик, пациент страдающий слабоумием
старик, пациент страдающий слабоумием
© Wikimedia Commons by geralt is licensed under Creative Commons Zero
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:23

Почему Альцгеймер стирает лица близких: тайна перинейрональных сетей раскрыта

A&D: разрушение перинейрональных сетей вызывает потерю социальной памяти при Альцгеймере

Учёные из Медицинской школы Университета Вирджинии сделали важное открытие, которое помогает понять, почему пациенты с болезнью Альцгеймера перестают узнавать близких. Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D), показало, что проблема кроется не просто в утрате памяти, а в разрушении особых защитных структур мозга — перинейрональных сетей, отвечающих за хранение социальных воспоминаний.

Почему больные Альцгеймером теряют "социальную память"

Перинейрональные сети (ПНС) — это особые структуры внеклеточного матрикса, окружающие СА2-нейроны гиппокампа, важной области мозга, где формируются воспоминания. Эти сети действуют как "опора" для нейронов, помогая им поддерживать устойчивые связи между собой. Именно благодаря ПНС человек способен не только помнить факты и события, но и узнавать лица родных, друзей и знакомых.

Когда эти сети разрушаются, страдает так называемая социальная память — способность различать и идентифицировать знакомых людей. При этом другие формы памяти (например, пространственная или предметная) могут сохраняться относительно неповреждёнными.

"Разрушение перинейрональных сетей приводит к сбою в хранении и восстановлении социальных воспоминаний, хотя другие типы памяти остаются нетронутыми", — пояснили исследователи Университета Вирджинии.

Как проводилось исследование

Учёные использовали модель болезни Альцгеймера на лабораторных мышах. Когда у животных начали разрушаться ПНС, они переставали узнавать знакомых сородичей, но при этом без труда запоминали предметы, запахи и места. Это позволило исследователям локализовать нарушение именно в области социального взаимодействия.

Команда решила проверить, можно ли остановить разрушение сетей при помощи медикаментов. Экспериментальная терапия, направленная на сохранение структуры ПНС, вернула грызунам способность узнавать друг друга. Таким образом, учёные подтвердили: эти сети действительно играют ключевую роль в формировании эмоциональных и социальных связей.

Таблица: как работают перинейрональные сети

Функция Что происходит в норме Что происходит при разрушении
Поддержка нейронов СА2 Стабилизируют связи между клетками, участвующими в социальной памяти Потеря устойчивости связей, сбой передачи сигналов
Формирование воспоминаний Позволяют мозгу "закреплять" образы знакомых лиц Мозг не различает знакомых и незнакомцев
Эмоциональные реакции Формируют чувство узнавания и доверия Возникает дезориентация и тревожность
Общая функция памяти Сохраняется предметная и пространственная память Нарушается социальная память

Почему открытие важно для лечения Альцгеймера

Это исследование впервые продемонстрировало, что социальная амнезия при болезни Альцгеймера имеет конкретный биологический механизм. Разрушение ПНС может происходить задолго до серьёзной потери когнитивных функций, поэтому выявление этих изменений на ранних стадиях открывает новые возможности для диагностики.

Экспериментальные препараты, защищающие перинейрональные сети, потенциально могут замедлить развитие болезни и сохранить способность пациентов узнавать родных. Это особенно важно, потому что потеря узнавания близких — одно из самых тяжёлых проявлений деменции, влияющее не только на пациента, но и на его семью.

"Наши результаты дают шанс на создание новых методов профилактики и терапии болезни Альцгеймера, направленных на сохранение социальных воспоминаний", — подчеркнули авторы исследования.

А что дальше?

Учёные планируют расширить эксперименты и протестировать препараты на людях, чтобы проверить безопасность и эффективность подхода. Кроме того, специалисты рассматривают возможность использования неинвазивных методов — например, электростимуляции гиппокампа — для восстановления функций ПНС.

Если гипотеза подтвердится, это станет основой для создания нового класса лекарств, ориентированных не только на память в целом, но и на социальную когнитивную сферу, отвечающую за узнавание лиц, эмоций и привязанностей.

Интересные факты

Гиппокамп — одно из первых мест, поражаемых при болезни Альцгеймера.

Перинейрональные сети были открыты ещё в XIX веке, но их функция в социальной памяти изучается активно лишь последние 10 лет.

У здоровых людей ПНС остаются стабильными десятилетиями, но при нейродегенеративных заболеваниях их разрушение ускоряется в несколько раз.

