Думала, что духи слабые — а оказалось, сама делала одну ошибку, из-за которой аромат исчезал за пару часов

Многие сталкивались с разочарованием, когда даже дорогие духи исчезают с кожи уже через пару часов. Кажется, будто аромат был слишком "слабым" или парфюмеры что-то не доработали. На деле причина почти всегда гораздо проще и зависит не от флакона, а от привычек владельца. Об этом рассказывает дзен-канал "Центральный рынок".

Почему аромат быстро исчезает

Стойкость парфюма определяется не только его концентрацией, но и тем, как и куда он нанесён. Кожа может буквально "не удерживать" аромат, если она сухая или если духи наносятся на неподходящие зоны. Нередко именно мелкие ошибки делают запах плоским и недолговечным, даже если сам парфюм качественный и насыщенный.

Увлажнение — основа стойкости

Ароматы гораздо лучше раскрываются и дольше держатся на увлажнённой коже. Если кожа сухая, спиртовая основа испаряется быстрее, не успевая зафиксировать ароматические ноты. Перед нанесением духов стоит использовать крем или лосьон без запаха и дать ему полностью впитаться. Уже после этого парфюм будет ощущаться более глубоким и устойчивым, а его звучание — ровным на протяжении дня.

Точки пульса и важный нюанс

Запястья, внутренняя сторона локтей, зона за ушами и область декольте считаются оптимальными местами для нанесения духов. Здесь температура кожи немного выше, и аромат раскрывается мягче и полнее. Однако тепло не стоит "усиливать" искусственно. Привычка тереть запястья друг о друга после распыления может разрушить верхние ноты и ускорить испарение. В итоге запах меняется и исчезает быстрее, чем должен.

Волосы как носитель аромата

Волосы действительно способны удерживать запах дольше кожи, но наносить духи напрямую на них не рекомендуется. Спирт в составе может пересушивать волосы и делать их ломкими. Более щадящий вариант — слегка распылить аромат на расчёску или создать облако перед собой и пройти сквозь него. Тогда запах будет сопровождать мягко и ненавязчиво, не конфликтуя с уходовыми средствами.

Правильное хранение парфюма

Даже самый стойкий аромат может "выдохнуться", если хранить его неправильно. Свет, тепло и перепады температуры разрушают парфюмерную композицию. Ванная комната — одно из худших мест для духов из-за влажности и постоянных изменений климата. Оптимальный вариант — тёмное и прохладное место, например закрытая полка в спальне или гардеробной, вдали от батарей и солнечных лучей.

В результате стойкость парфюма — это не загадка и не вопрос цены. Достаточно увлажнять кожу, выбирать правильные зоны нанесения, бережно обращаться с волосами и хранить флакон в подходящих условиях. Эти простые правила позволяют аромату звучать дольше и раскрывать характер именно так, как задумал парфюмер.