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Старое деревянное окно
Старое деревянное окно
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 10:43

Смоете моющее средство вместе со стеклом? Эксперт назвала погоду, в которую категорически нельзя мыть окна

Наверняка каждый хоть раз сталкивался с неприятностью: моешь окно, а вместо кристальной чистоты — унылые разводы. Или, может, вы решаетесь на грандиозную уборку в самый неподходящий момент, когда солнце печет так, что краска с оконных рам слезает? По опыту знакомых, которые однажды решили блеснуть идеально чистыми окнами в самый разгар летней жары, скажу: последствия могут быть не самыми радужными. Одно дело — освежить взгляд на мир, другое — устроить себе дополнительную головную боль.

"Генеральная уборка окон, конечно, приятна, но самое главное — выбрать правильную погоду. Яркое солнце — главный враг чистого стекла, оно заставляет средство высыхать моментально, оставляя противные разводы. Если хотите добиться идеальной прозрачности, придется подождать пасмурного, но сухого дня. И температура должна быть плюсовой, разумеется. Никаких экспериментов с минусовыми значениями, иначе рискуете не только испортить результат, но и повредить само стекло."

Консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Когда окно мыть — не помеха

Эксперты сходятся во мнении, что дважды в год — настоящая классика оконного ухода. Весенняя "генералка" смывает зимнюю пыль и грязь, возвращая окнам первозданный вид. А осенняя подготовка — это инвестиция в светлое будущее, ведь зимой солнечных дней и так кот наплакал, а тут еще и грязные стекла мешают. Подготовка к зиме обеспечивает максимум света в доме, когда он нужен больше всего.

Однако, тут есть свои нюансы. Важно ловить момент, когда на улице не жарко и не палит солнце. Прямые лучи — ваш злейший враг в этом деле. Они заставляют моющее средство высыхать слишком быстро, оставляя те самые разводы, которые вы так старательно пытаетесь убрать. Идеальный сценарий — это пасмурный, но сухой день. И температура, как минимум, +15°C. Помните, что чистота окон — это не только эстетика, но и влияние на атмосферу в доме.

Зимняя мойка: зачем оно надо?

Мытье окон при отрицательных температурах — идея, мягко говоря, сомнительная. И вот почему. Во-первых, вода на морозе становится льдом. Это не только усложняет сам процесс очистки, превращая его в борьбу со стихией, но и может повредить само стекло. Представьте себе воду, замерзающую на морозе — неприятное зрелище, которое может обернуться и неприятными последствиями для вашего окна.

Во-вторых, моющие средства ведут себя зимой не лучшим образом. Низкие температуры снижают их эффективность, так что вы будете тратить силы и средства, но результат будет далек от идеала. К тому же, не стоит забывать о рисках для собственного здоровья: обморожение рук никто не отменял, как и повышенную скользкость поверхностей, что чревато падениями и травмами. Лучше дождаться тепла, чем рисковать здоровьем и целостностью окон.

Какое время суток выбрать?

Время суток тоже имеет значение. Утренние часы или же поздний вечер — вот когда солнце находится в более щадящем положении. Оно не бьет прямо в окно, как днем, что предотвращает моментальное высыхание моющего раствора. Это значит, что разводов будет гораздо меньше, а блеск — больше. Так что, планируя уборку, лучше ориентироваться именно на эти часы.

И еще один момент: избегайте периодов сильного ветра или дождя. Ветер может нанести новую порцию пыли и грязи на только что вымытое стекло, а дождь и вовсе сведет все ваши усилия на нет. Если хотите, чтобы окна остались чистыми как можно дольше, стоит учесть и эти погодные нюансы. Впрочем, как и при благоустройстве придомовой территории, важна своевременность и правильный подход.

"Когда моем окна, главное — не торопиться. Сначала рамы и подоконники, потом уже стекло. Движение движениями, а чистота — превыше всего. Не забывайте про правильный инвентарь: тряпки из микрофибры отлично впитывают влагу, а швабра с телескопической ручкой поможет достать до самых выcоких или труднодоступных мест. Для лучшего эффекта можно добавить в воду немного уксуса или средства для мытья посуды. И обязательно насухо вытирайте стекло — это ключ к отсутствию разводов."

Консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина

Без воды и разводов: как добиться идеала

Подготовка — это половина дела. Прежде чем браться за стекла, снимите шторы и уберите все предметы с подоконника. Так вы будете работать свободнее и избежите случайных пятен на вещах. Сам процесс мытья тоже имеет свою логику: начинайте с рам и подоконников, очищая их от пыли и грязи. Только после этого переходите к стеклам.

Для самих стекол лучше всего использовать мягкие моющие растворы. Подойдет обычная вода с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или уксуса. Помните, что агрессивные химикаты могут повредить стекло или оставить несмываемые пятна. После мытья обязательно протрите стекла сухой тряпкой, желательно из микрофибры, или даже старой газетой — это помогает добиться идеального блеска без разводов.

Кстати, выбор правильного инструмента тоже важен. Тряпки из микрофибры, губки и швабры с телескопической ручкой — ваши лучшие помощники. Они позволяют добиться максимальной чистоты и избежать появления царапин. Такой подход к уходу за окнами, как и правильный выбор банного чана, требует внимания к деталям.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

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Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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