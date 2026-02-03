Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
стейк
стейк
© pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under public domain
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 20:24

Блестящая корочка на стейке получается за минуты — но дома все срываются на одной ошибке

Блестящая корочка на стейке кажется ресторанным трюком, но на деле всё решают несколько простых действий и правильная температура. Самый частый провал дома — не "плохое мясо", а лишняя влага и недостаточно раскалённая сковорода. Шеф-повар Марк Мерфи уверяет: добиться ровной обжарки можно без сложных техник, если понимать логику процесса. Об этом сообщает Chowhound.

Сильный нагрев и правильный старт

Смысл обжарки — быстро запустить реакцию Майяра: белки и сахара на поверхности мяса карамелизуются и дают ту самую коричневую корочку и выраженный аромат. Для этого нужна сковорода, которая держит жар равномерно: тяжёлая сталь или чугун обычно справляются лучше тонких вариантов, которые "проваливаются" по температуре. Перед закладкой мяса важно дождаться момента, когда масло начинает мерцать или чуть дымить — это практичный индикатор высокой температуры.

"Разогрейте сковороду", — говорит шеф-повар Марк Мерфи.

Отдельный нюанс — исходная температура стейка. Если положить на огонь ледяной кусок, сковорода резко остынет, а поверхность вместо подрумянивания начнёт отдавать влагу и "тушиться".

Влага, соль и масло, которое не подведёт

Сухая поверхность — обязательное условие красивой корочки. Пока вода испаряется, температура мяса на поверхности держится ниже нужной для подрумянивания, поэтому стейк теряет время и рискует получиться серым. Перед приправой мясо стоит промокнуть бумажным полотенцем и только затем солить: соль вытягивает влагу наружу, и если тянуть с жаркой, поверхность снова станет влажной.

"Сначала высуши мясо… Положи на него бумажное полотенце… Влага будет мешать обжарке", — советует шеф-повар.

Для жарки на сильном огне важна и точка дымления жира. Оливковое масло часто начинает активно дымить раньше, чем вы получите стабильную высокую температуру, поэтому шеф рекомендует нейтральные масла с высокой термостойкостью, а оливковое оставить для подачи.

"Вам нужно "нейтральное масло, которое не сгорит", например, виноградное масло или масло авокадо. Что-то, что может достичь высокой температуры… Оливковое масло разлагается. Это плохо.", — подчеркивает Мерфи.

Контроль процесса: не теснить, не дёргать, дать отдохнуть

Когда стейков слишком много, они охлаждают поверхность, а вместо жарки появляется пар — и корочка не формируется. Важно оставлять между кусками пространство и не перекрывать их, чтобы жар работал по всей площади соприкосновения. Ещё одна привычка, которая мешает обжарке, — постоянно шевелить мясо: белок должен "схватиться" и сам отойти, когда корочка сформируется. Переворачивать можно, но без суеты и с ориентиром на толщину и желаемую прожарку.

Если корочка ещё бледная, стейк можно кратко вернуть на сковороду, но резать его сразу не стоит. Небольшой отдых после жарки помогает сокам перераспределиться, а остаточное тепло доводит мясо до нужного состояния без пересушивания.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

