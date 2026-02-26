Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рис
Рис
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Артём Соколов Опубликована сегодня в 6:13

Простые шаги к идеальному рису: узнайте секреты истинных профессионалов на кухне, и рис заиграет

В холодный февральский вечер, когда за окном морось, а в воздухе витает аромат специй из кухни соседей, многие вспоминают о простых радостях: миске пушистого риса, который идеально дополняет любое блюдо. Но сколько раз кастрюля с рисом превращалась в клейкую массу или, напротив, в сухие зерна? Проблема знакома всем — от новичков до опытных хозяек. Легендарная Марта Стюарт, королева домашнего уюта, раскрыла свой безупречный метод варки риса на плите, который не требует дорогих гаджетов вроде рисоварки. Этот подход обещает равномерную текстуру от первого до последнего зернышка, и он основан на балансе воды, жира и пара.

Метод Стюарт подчеркивает важность промывки риса — ключевого шага для удаления крахмала, который отвечает за слипание. Добавление масла и соли не только усиливает вкус, но и создает защитный слой, предотвращая пригорание. В эпоху, когда суперфуды и гаджеты обещают чудеса, такой классический прием напоминает: совершенство в деталях.

"Идеальный рис — это не случайность, а наука о гидратации крахмала и контроле температуры. Марта Стюарт права: промывка убирает избыток амилозы, а масло стабилизирует пену, не давая зернам слипаться. На моей практике в ресторанах соотношение 1:1 работает для басмати, но для круглозерного добавьте 10% воды."

Шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Метод Марты Стюарт: пошагово

Начните с базового набора: чашка промытого риса, стакан воды, столовая ложка несоленого масла и половина чайной ложки соли. В кастрюле с толстым дном растопите масло, влейте воду, посолите и доведите до кипения. Промывка риса под струей холодной воды — не прихоть, а необходимость: она смывает поверхностный крахмал, ответственный за клейкость. Стюарт подчеркивает: этот шаг делает зерна "отдельными и красивыми".

Засыпьте рис в кипящую смесь, перемешайте и снова доведите до бурления. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и томите ровно 16 минут. Не подглядывайте — пар должен работать автономно. Затем снимите с огня, оставьте под крышкой еще 10 минут: остаточное тепло доведет рис до идеала, равномерно пропарив каждое зерно. Результат — пушистая текстура без комков, как в лучших ресторанах.

Этот метод универсален для белого длиннозерного риса, но адаптируйте под сорт: жасмин или басмати любят меньше воды, чтобы сохранить аромат.

Соотношение воды и риса: секреты пропорций

Нет единого правила — все зависит от сорта. Стюарт в соцсетях предлагает 1:1 для неслипающегося риса, а на сайте — 1,5:1 для белого, чтобы избежать сухости. Для коричневого риса она увеличивает до 1,25-1,5:1, учитывая плотную оболочку, которая требует больше жидкости. Крахмал в рисе набухает при 60-70°C, а избыток воды приводит к развариванию.

Эксперименты показывают: для парбоiled риса хватит 1,2:1, а для цельнозерного — до 2:1. Свяжите это с гарнирами — рис идеально сочетается с тушеным куриным мясом, где коллаген добавляет сочности.

"Соотношение — это баланс абсорбции: белый рис впитывает 1,8 массы воды, коричневый — вдвое больше из-за отрубей. Добавьте масло для липидного барьера, и пар завершит гидролиз крахмала без слипания."

Шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Дополнительные хитрости для пушистости

Стюарт избегает помешивания во время варки — это травмирует зерна, высвобождая крахмал. Вместо этого после готовности слегка взрыхлите вилкой. Для аромата добавьте лавровый лист или шафран в воду. Рис с брокколи и сыром - быстрый ужин, где пушистость риса подчеркивает хруст овощей.

Храните готовый рис в холодильнике не дольше суток, чтобы избежать бактерий. Заморозка сохранит текстуру — разогревайте на пару.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему рис слипается? Избыток крахмала — тщательно промывайте 3-5 раз до прозрачной воды.
  • Сколько времени для коричневого риса? 40-45 минут + 10 на пар.
  • Можно без масла? Да, но зерна могут пригорать; замените бульоном.
  • Идеально ли для суши? Нет, используйте специальный короткозерный без промывки.
Проверено экспертом: шеф-повар, технолог общественного питания Павел Лебедев и консультант по пищевым технологиям Ирина Корнилова.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

