Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Начала делать отжимания по-новому — тело поменялось уже через две недели

Женщины выполнили серию армейских отжиманий за восемь недель — тренеры

В мире фитнеса до сих пор живёт странное убеждение: будто полноценные "армейские" отжимания — задача почти неподъёмная. Особенно для женщин или тех, кто считает себя недостаточно сильным для упражнений с собственным весом. Но практика показывает: этот навык гораздо ближе, чем кажется, если подойти к тренировкам постепенно и внимательно относиться к технике.

Отжимания — это одновременно силовая нагрузка и отработанная до автоматизма схема движения. Когда тело учится работать согласованно, мышцы адаптируются довольно быстро. Даже те, кто раньше не мог выполнить ни одного повторения, со временем осваивают полный вариант. В группах функционального тренинга нередко можно увидеть и подростков, и людей старшего возраста, которые уверенно делают серию классических отжиманий после нескольких недель регулярных занятий.

Базовые принципы тренировок

Основная цель — научиться удерживать корпус сильным и стабильным: от плеч до пят должна сохраняться прямой линией. Для этого работают не только руки и грудные мышцы, но и спина, пресс, бёдра. Поэтому отжимания считаются универсальным упражнением для домашнего фитнеса без тренажёров: нужен лишь коврик и немного свободного места.

Начинать тренировки лучше с того уровня, который ощущается посильным. Правильно подобранная нагрузка помогает избежать перегрузки суставов и даёт мышцам время привыкнуть. Когда тело осваивает базовую технику, увеличивать количество повторений становится гораздо проще и безопаснее.

"При регулярных тренировках первые идеальные отжимания обычно удаются уже через месяц-полтора".

Советы шаг за шагом

  1. Начните с упора в стену: встаньте под углом, поставьте ладони чуть шире плеч и плавно смещайте корпус к поверхности.

  2. Перейдите к опоре на стол, скамью или устойчивую тумбу: так вы уменьшаете вес, который приходится удерживать.

  3. Закрепите позицию "планки" на коленях, а затем в полном варианте: это укрепляет пресс и глубокие мышцы корпуса.

  4. Добавляйте частичные отжимания: опускайтесь сначала на треть, затем на половину амплитуды, постепенно увеличивая глубину.

  5. Переходите к полному движению, контролируя дыхание: опускайтесь на вдохе, поднимайтесь на выдохе, не торопитесь.

  6. Используйте спортивные аксессуары: антискользящие перчатки, мягкий коврик, эргономичные упоры снижают нагрузку на запястья.

  7. Раз в неделю фиксируйте результат: выберите день для тестового подхода и записывайте количество повторений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: провал корпуса в пояснице.
    Последствие: перенапряжение спины и дискомфорт после тренировки.
    Альтернатива: укрепляйте мышцы кора упражнениями "планка", используйте поддерживающий пояс для фитнеса или начинайте с отжиманий от высокой поверхности.
  • Ошибка: постановка ладоней слишком далеко вперёд.
    Последствие: перегрузка плечевых суставов и ощущение "ломоты" в плечах.
    Альтернатива: ставьте ладони под плечами или чуть шире, ориентируясь на естественную линию корпуса, а для контроля используйте коврик с разметкой или специальные упоры.
  • Ошибка: слишком быстрое увеличение повторений и подходов.
    Последствие: сильная общая усталость, потеря мотивации и риск перетренированности.
    Альтернатива: добавляйте не более двух повторений каждую неделю и ориентируйтесь на самочувствие.
  • Ошибка: игнорирование разминки.
    Последствие: неприятные ощущения в запястьях, локтях и плечах.
    Альтернатива: перед отжиманиями уделите несколько минут лёгкой разминке и круговым движениям руками.

А что если прогресс остановился

Когда кажется, что результат "застыл" и количество повторений не растёт, попробуйте сменить угол наклона или добавить лёгкие утяжелители на запястья. Иногда помогает чередование широких и узких отжиманий, нестабильная поверхность или использование эластичной ленты.

Можно сделать фокус на качестве, а не только на количестве: замедлите темп, добавьте паузу в нижней точке или попробуйте отжимания с небольшим подъемом ног на степ-платформу. Даже небольшие изменения стимула помогают мышцам вернуться к прогрессу.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступность: не нужен тренажёрный зал;

  • универсальность: работают грудные мышцы, руки, плечи, пресс и ноги;

  • гибкость: легко менять вариант под свой уровень;

  • видимый прогресс: результат можно измерить;

  • отличное дополнение к другим видам активности.

Минусы:

  • при ошибках техники устают запястья;

  • у новичков возможны мышечные ощущения;

  • при чувствительных суставах нужен мягкий коврик или опоры.

Мифы и правда

  • Миф: отжимания — это упражнение только для мужчин.
    Правда: при регулярной тренировке женщины тоже прекрасно осваивают полный вариант.
  • Миф: отжимания вредят суставам.
    Правда: правильная техника и разминка делают упражнение безопасным.
  • Миф: если не получается много повторений, упражнение "не ваше".
    Правда: прогресс зависит от системы тренировок, а не от врождённых данных.

Три интересных факта

  1. Отжимания — одно из самых древних упражнений с собственным весом.

  2. Армейские нормативы разных стран десятилетиями используют их как тест силы.

  3. Вариаций отжиманий сегодня десятки, но суть упражнения остаётся прежней.

Исторический контекст

Изначально отжимания использовали в армейской подготовке, потому что они развивали силу без оборудования. Позже упражнение стало частью школьных программ, спортивных секций и домашних фитнес-комплексов. Сегодня это универсальный инструмент для тренировки корпуса, который легко вписывается в любой график.

