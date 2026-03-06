Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:25

Гравитация больше не правит телом: спина обретает стальную выносливость в одной стихии

Плавание, гимнастика и тренировки в спортзале эффективно укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, способствуя поддержанию правильной осанки. Хороший тонус этих мышечных групп критически важен для формирования идеального положения тела. Разнообразные физические активности помогают достичь необходимой выносливости и силы. Об этом сообщает MoneyTimes.

Особенно ценным для спины считается плавание, где отсутствует осевая нагрузка и влияние гравитации, а тело работает в горизонтальной плоскости. Регулярные занятия развивают мышечную выносливость, предотвращая сутулость. Гимнастика служит доступной альтернативой, выполнимая дома по 10-15 минут ежедневно.

"При плавании задействуются все мышцы спины и брюшного пресса. Нет осевой нагрузки, гравитация не действует, человек горизонтально занимается, делаются многократные повторения. Плавание это легкое сопротивление, которое развивает у мышцы такое качество, как выносливость. Выносливость позволяет держать плечи, спину в нужном положении, потому что если мышцы невыносливые, очень быстро начинаете сутулиться", — отметил Константин Терновой.

Врач-травматолог пошутил о "людях трех абонементов", посещающих бассейн лишь трижды: при покупке, по напоминанию и перед окончанием срока. По словам специалиста, гиподинамия и лишний вес усугубляют проблемы с осанкой. Любая регулярная активность положительно влияет на организм, противодействуя малоподвижности.

