Рис не любит спешки: одно движение на кухне решает, будет ли гарнир рассыпчатым или липким

Рис — пожалуй, один из самых универсальных продуктов в мире. Он подходит к рыбе, мясу, овощам и даже десертам. Но приготовить по-настоящему рассыпчатый рис, чтобы каждая крупинка оставалась отдельной, — целое искусство. Небольшая ошибка в выборе сорта или нарушенные пропорции воды могут превратить будущий гарнир в вязкую кашу.

Виды риса и где их использовать

Начать стоит с выбора сорта, ведь от него зависит не только вкус, но и структура готового блюда.

Длиннозерный рис — лучший вариант для тех, кто хочет именно рассыпчатый гарнир. К этой категории относятся известные сорта басмати и жасмин. В них меньше крахмала, поэтому крупинки не склеиваются даже после остывания. Такой рис подходит для подачи к мясу, рыбе, овощам и блюдам в азиатском стиле.

Круглозерный рис более крахмалистый, поэтому во время варки выделяет больше клейковины. Он идеален для каш, ризотто и суши, где важна вязкая текстура и способность впитывать аромат бульона.

Среднезерный рис можно назвать золотой серединой. Он достаточно плотный, чтобы не расползаться, но и не сухой — прекрасно подходит для плова, паэльи и домашних гарниров.

Отдельно стоит упомянуть пропаренный рис. Его обрабатывают паром перед шлифовкой, благодаря чему он сохраняет витамины группы B и минералы. Зёрна приобретают лёгкий золотистый оттенок, а после варки становятся упругими и рассыпчатыми. У такого риса есть специфическое послевкусие, но именно оно придаёт блюду особую глубину.