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Горячие пельмени
Горячие пельмени
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 17:24

Одна ложка масла решает сразу три проблемы при варке пельменей

При приготовлении пельменей большинство из нас сталкивается с вопросами, касающимися их слюбования в процессе варки. Иногда возникает ситуация, из-за которой вода начинает убегать через край кастрюли, а пельмени склеиваются в один комок. Основная причина этих неприятностей — отсутствие одной важной детали вашей кулинарной практики. А именно, одного столовой ложки растительного масла для 3 литров воды.

Функции масла в воде для пельменей

Добавление масла не только защищает пельмени от слипания, но и выполняет несколько ключевых функций:

  • Снижает поверхностное натяжение воды, предотвращая слипание пельменей;
  • Создаёт тонкую плёнку на поверхности, которая снижет пену и не позволяет крахмалу подниматься, предотвращая выкипание;
  • Оставаясь на тесте, поддерживает разделение пельменей после слива.

Важно помнить, что количество масла не должно превышать одной столовой ложки, иначе можно испортить вкус готового блюда.

"Добавление масла в воду не только предотвращает слипание пельменей, но и значительно облегчает процесс варки, позволяя избежать случайных потерь времени и ресурсов", — констатировал шеф-повар и эксперт по гастрономии Павел Викторович Лебедев.

Шеф-повар, гастрономический эксперт Павел Викторович Лебедев

Почему пельмени слипаются

При варке пельменей тесто выделяет крахмал, который становится клейким в горячей воде. Если пельмени соприкасаются, между ними возникают прочные связи. Эта проблема усугубляется отсутствием масла. Соль, хотя и добавляет вкус, не имеет влияния на это взаимодействие, тогда как масло, разлегаясь по поверхности, создаёт защитный барьер, препятствующий слипанию.

Крахмал, образующийся в процессе варки, становится основным "клеевым" агентом. Чем больше его содержится в воде, тем сильнее становится сцепление пельменей. Масло способно это препятствие преодолеть. Оно покрывает тесто микроскопическим слоем, предотвращая сцепление между ними.

Пена и побег через край

При варке пельменей в воде, содержащей крахмал, образуется пена. Она поднимается, не только создавая грязь на плите, но и также может быть опасна, так как способна залить плиту. Масло вмешивается в этот процесс. Оно уменьшает поверхностное натяжение на границе между водой и воздухом, делая пузырьки меньше и более управляемыми. Вода продолжает кипеть, но не выкипает через край кастрюли.

Стоит отметить, что использование масла является простым и эффективным способом справиться с этой неудачей. Возможно, вы часто снижаете температуру огня, чтобы предотвратить подобные инциденты, однако одна ложка масла кардинально меняет положение дел.

Пельмени после слива

После слива варёных пельменей они остаются горячими и влажными, с активным крахмалом на поверхности. Без масляной обработки, как правило, они начинают склеиваться через короткое время. Но если вы добавите масло после слива, перемешав пельмени, вы также можете избежать этой проблемы. Но, как уже упоминалось, добавление масла в воду во время варки является более удобным способом.

Когда масло не нужно

Если вы готовите пельмени для супа, масло может ухудшить бульон, делая его жирным и мутным. В таком случае лучше обходиться без масла в процессе варки. При жарке пельменей масло также не требуется, так как они будут готовиться на масле в самой сковороде.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько масла нужно на кастрюлю? Одна столовая ложка на 3 литра воды. Большее количество сделает пельмени слишком жирными, а меньшее выделит недостаточный эффект.
  • Какое масло лучше — подсолнечное, оливковое или сливочное? Лучше использовать рафинированное подсолнечное масло — оно нейтрально и не образует пены. Оливковое может добавить вкус, а сливочное имеет в составе воду и молочные белки.
  • Можно ли добавить масло в воду для варки других изделий из теста? Да, для вареников, равиоли и домашних лапшей также поможет ложка масла для предотвращения слипания.
  • Как поступить, если пельмени слиплись? Лучше промыть их горячей водой или добавить масло и аккуратно перемешать.
Проверено экспертом: шеф-повар, гастрономический эксперт Павел Викторович Лебедев

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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