Приготовление кофе в турке
Приготовление кофе в турке
© Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 17:34

Золотая пропорция в чашке: гармония веса и воды превращает обычный кофе в эликсир энергии

Идеальный кофе в турке раскрывает свой букет ароматов благодаря точному помолу, пропорциям и контролируемому нагреву, где биохимия зерен встречается с физикой теплопередачи. Шеф-бариста Ульяна Ашер, эксперт по оценке качества кофе, поделилась секретами, подчеркивая роль свежести и размера посуды в сохранении эфирных масел и антропологическом ритуале приготовления. Об этом сообщает MosTimes.

Для варки в турке или джезве необходим максимально мелкий помол свежих зерен, что увеличивает площадь контакта с водой и усиливает экстракцию вкусовых соединений. По словам Ашер, классические пропорции — 10 граммов кофе на 100 мл воды, а начинать лучше с подогретой до 50 градусов жидкости для мягкого баланса кислот и горечи. Важно ставить турку на минимальный огонь, снимая с плиты при подъеме пенки, чтобы избежать переэкстракции танинов.

"Если объем больше 150 миллилитров, то кофе обязательно нужно будет перемешать. А если выбрали турку, объем которой больше 400 миллилитров, скорее всего, такой кофе не сварится. Лучше выберите более маленький объем и при необходимости сварите кофе дважды. В таком случае он будет вкусным", — отметила Ульяна Ашер.

Специалист посоветовала использовать свежемолотый кофе, поскольку через месяц ароматические соединения улетучиваются, и дать напитку минуту постоять для оседания гущи. Такой подход не только сохраняет вкус, но и превращает повседневный ритуал в эстетический акт, близкий к антропологическим традициям кофеварения.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

