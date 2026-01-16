Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина с теплым напитком
Женщина с теплым напитком
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 6:22

Этот параметр при заваривании кофе игнорируют годами — а он решает весь вкус

Температура воды 90 °C улучшает вкус кофе — Маркворт

Домашний кофе часто получается "почти как в кофейне", но всё равно немного не дотягивает. Причина нередко не в зёрнах и даже не в помоле, а в одном параметре, который многие упускают из виду. Если взять воду не той температуры, напиток легко уходит либо в горечь, либо в водянистую кислотность. Об этом сообщает Simply Recipes.

Температура — главный рычаг вкуса

Мы годами концентрировалась на сортах, обжарке и размере помола, а к воде относились как к нейтральной "основе". По словам Эшера Маркворта, генерального директора Heritage Bikes в Чикаго, это распространённая ошибка: именно температура управляет экстракцией — тем, как быстро и полно из молотого кофе извлекаются вкусы и ароматические вещества.

Он называет рабочим диапазоном 90,5-96,1°C, который подходит практически для любых домашних способов: капельной кофеварки, пуровера, френч-пресса и аэропресса. Важно, что речь не о "кипятке", а о воде чуть ниже точки кипения: так проще сохранить баланс и не "пережечь" вкус.

Почему пару градусов решают всё

Температура воды напрямую влияет на то, какие компоненты окажутся в чашке. Слишком горячая вода ускоряет процесс и повышает риск избыточной экстракции — когда в напиток выходят более жёсткие и горькие ноты. Слишком холодная, наоборот, не успевает раскрыть вкус полностью: кофе может казаться пустым, с резкой кислинкой и тонким "телом".

"Температура в диапазоне 90,5-96,1°C помогает раскрыть лучшие вкусы в приготовленном кофе", — объясняет генеральный директор Heritage Bikes Эшер Маркворт. — Если вода горячее, это приводит к переэкстракции и делает кофе слишком горьким. А вода холоднее вызывает недоэкстракцию: получается чашка с лёгким телом (слабая), которая может быть кислой на вкус".

Как применить приём дома без лишней сложности

Самый простой путь — ориентироваться на технику. Многие домашние кофеварки уже рассчитаны на нужный коридор температур, поэтому заметный шаг вперёд может дать даже небольшая дисциплина: не заливать кофе "бурлящим" кипятком из чайника сразу после выключения. Если хочется контроля, Маркворт предлагает подумать об электрическом чайнике с настройкой температуры — это особенно удобно для пуровера и френч-пресса, где всё зависит от ваших рук.

Ещё одна полезная привычка — фиксировать параметры, когда вы нащупываете любимый вкус: степень помола, общее время заваривания и температуру воды. Так проще понять, что именно изменило чашку — и повторять удачный результат, а не искать его заново каждый раз.

"Вы знаете, что вам нравится. Чем больше времени вы проводите, пробуя новое, тем увереннее начинаете чувствовать вкус кофе и выбирать именно ту чашку, которая вам подходит", — отмечает Маркворт.

В итоге "секрет кофейни" может оказаться не секретом вовсе: достаточно держать воду в правильном диапазоне, и привычные зёрна начинают звучать чище, ровнее и предсказуемее изо дня в день.

Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
