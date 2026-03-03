Оранжевые кракозябры вместо урожая: свежая подкормка превращает морковь в кривое чудовище

Некондиционные, кривые корнеплоды моркови часто получаются из-за свежей органики и плотной почвы, предупреждает эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. Сеять холодостойкую культуру рекомендуется рано, в конце апреля, прямо в открытый грунт, без использования рассады. Тяжелая почва, такая как глина, затрудняет развитие корней, требуя рыхления с помощью компоста и песка для идеальной формы урожая. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

По словам эксперта, главная ошибка садоводов — внесение весной свежего навоза, который провоцирует деформацию корнеплодов. Органика стимулирует бурный рост ботвы за счет азота, но тормозит развитие корней из-за биохимических процессов разложения. Эксперт подчеркивает, что другие удобрения допустимы, но навозу нужно дать разложиться не менее двух лет.

"Проблемы бывают, когда вносят весной под морковь свежий навоз. Она на органику на свежую таким образом реагирует. Любые другие удобрения, но только не на основе навоза. Два года должно пройти на грядке для моркови с момента внесения навоза", — рассказала Ольга Воронова.

Воронова советует вносить удобрения для корнеплодов лишь раз за сезон, дополняя компостом, поскольку морковь эффективно поглощает питание на расстоянии благодаря разветвленной корневой системе. Специалист рекомендует выбирать проверенные покупные семена, избегая самостоятельного сбора из-за риска переопыления с дикой морковью. Эти меры обеспечат сладкий и ровный урожай без типичных дефектов.