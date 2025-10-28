Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Варёное яйцо
Варёное яйцо
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:42

Варёное яйцо оказалось самым коварным блюдом на кухне: шеф доказал, что всё не так просто

Food and Wine: идеальные варёные яйца получаются при готовке на пару 12 минут

Порой кажется, что варёное яйцо — самое простое блюдо на свете. Но стоит вспомнить те случаи, когда скорлупа треснула, белок стал резиновым, а желток — сухим и серым, как становится ясно: даже в таком элементарном деле кроется кулинарная наука. Американский шеф-повар Адам Долдж решил доказать, что идеальное яйцо — результат точного расчёта и правильной технологии.

"Я приготовил десятки яиц, чтобы найти лучший способ получить плотные белки, кремовые желтки и скорлупу, которая легко отделяется", — пишет шеф-повар в материале для издания Food and Wine.

Эксперимент, достойный лаборатории

Перед собой кулинар поставил конкретную задачу — определить, какой метод позволяет получить яйца, где белок плотный, но не жёсткий, а желток остаётся нежным и кремовым. Он не ограничился классическим способом: Долдж протестировал сразу шесть вариантов приготовления, фиксируя температуру, время и состояние яиц после варки.

Шесть способов варки

  1. Закладка яиц в холодную воду и доведение до кипения.

  2. Опускание яиц в уже кипящую воду.

  3. Варка на медленном огне.

  4. Готовка в аэрофритюрнице.

  5. Использование мультиварки.

  6. Приготовление на пару.

Каждый из этих способов имеет своих сторонников. Однако задача шефа заключалась не просто в том, чтобы сварить яйцо "до готовности", а добиться баланса между вкусом, текстурой и удобством очистки.

Сравнение методов

Способ Время Консистенция белка Состояние желтка Удобство очистки Риск трещин
Холодная вода 10-12 мин плотный слегка сухой среднее низкий
Кипящая вода 10 мин упругий плотный трудно чистится средний
Медленный огонь 12 мин мягкий кремовый среднее высокий
Аэрофритюрница 13 мин плотный равномерный среднее низкий
Мультиварка 12 мин плотный суховат среднее низкий
Пароварка 12 мин идеальный кремовый легко очищается минимальный

После десятков проб и ошибок, идеальный вариант всё же был найден.

Лучший способ по мнению эксперта

Метод паровой готовки оказался победителем. Яйца, приготовленные на пару 12 минут, отличались по всем параметрам: белок был плотным, но не жёстким, желток — кремовой текстуры, а скорлупа отходила практически сама.
Этот способ к тому же максимально универсален: можно использовать как пароварку, так и обычную кастрюлю с решёткой или металлическим ситом.

На втором месте оказался метод варки на медленном огне — яйца опускаются в кипяток, после чего огонь сразу убавляется до минимума. Результат получается близким к идеалу, но есть один минус: велик риск появления микротрещин на скорлупе.

Советы шаг за шагом: как сварить идеальное яйцо

  1. Подготовьте яйца комнатной температуры — холодные из холодильника чаще трескаются.

  2. Налейте в кастрюлю около 2 см воды и установите решётку или сито.

  3. Когда вода закипит, положите яйца и накройте крышкой.

  4. Засеките 12 минут для яиц "вкрутую" или 8 минут, если любите слегка мягкий желток.

  5. Сразу после варки переложите яйца в миску с холодной водой на 5-7 минут — это остановит процесс приготовления и облегчит чистку.

Совет от профессионалов: используйте кухонные таймеры или смарт-устройства, чтобы не пропустить нужный момент. Даже минута может изменить результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Опускание яиц прямо из холодильника в кипяток Скорлупа трескается Использовать яйца комнатной температуры
Переваривание Сухой, серый желток с запахом серы Сократить время до 12 мин и сразу остудить
Недоваривание Жидкий желток, нестабильный белок Добавить 1-2 минуты
Охлаждение под горячей водой Белок становится рыхлым Только холодная вода или лёд
Хранение без охлаждения Потеря свежести, неприятный запах Хранить в холодильнике до 7 дней

А что если нет пароварки?

Можно легко обойтись подручными средствами. Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, поставьте на дно металлическое сито или дуршлаг, накройте крышкой — импровизированная пароварка готова. Некоторые хозяйки используют мультиварку с функцией "На пару" — результат будет таким же, если задать время в 12 минут.

Если вы часто готовите яйца для салатов или завтраков, можно приобрести электропароварку — компактное устройство, которое экономит время и гарантирует одинаковый результат.

Плюсы и минусы способов

Метод Плюсы Минусы
Пароварка идеальная текстура, лёгкая очистка требует дополнительного оборудования
Медленный огонь натуральный вкус, доступный способ риск трещин, нужен контроль
Кипящая вода быстро сложная чистка
Холодная вода минимальный риск трещин неравномерная варка
Аэрофритюрница необычный вкус, равномерное тепло требует опыта
Мультиварка стабильно и удобно может пересушить желток

Мифы и правда

Миф Правда
Чем дольше варишь, тем вкуснее яйцо Наоборот: длительная варка делает желток сухим
Холодная вода после варки нужна только для охлаждения Она останавливает процесс приготовления и помогает легко чистить
Пар варит медленнее, чем вода Наоборот: температура пара стабильнее, и яйцо готовится равномернее

FAQ

Как выбрать яйца для варки?
Лучше всего подойдут свежие, но не "вчерашние" — яйцам должно быть 5-7 дней. Совсем свежие плохо очищаются.

Сколько можно хранить варёные яйца?
До 7 дней в холодильнике при температуре +2…+5 °C, лучше в закрытой ёмкости.

Можно ли варить яйца в микроволновке?
Нет. В закрытой скорлупе они могут взорваться. Используйте специальные силиконовые контейнеры для микроволновой варки.

Почему скорлупа плохо очищается?
Вероятно, яйца слишком свежие или их не остудили в холодной воде. Попробуйте слегка проколоть тупой конец перед варкой — это снизит давление.

Интересные факты

  1. В Японии существуют автоматы, которые готовят яйца на пару прямо при покупателе — за 6 минут.

  2. В Италии яйца часто варят в оливковом масле: получается особый аромат и блестящая поверхность.

  3. А в Англии традиция "солдатиков" — тонких гренок для мягких яиц — передаётся из поколения в поколение.

Исторический контекст

Первое упоминание варёных яиц встречается ещё у древних римлян — они подавали их с уксусом и специями перед основным блюдом. В Средние века этот продукт стал символом возрождения и жизни, именно поэтому яйца заняли центральное место на пасхальном столе во многих странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шоколадно-творожный торт с тремя коржами и помадкой получается насыщенным сегодня в 12:16
Этот торт свел с ума даже заядлых сладкоежек: шоколад и творог в одном шедевре

Нежный шоколадно-творожный торт, который покорит ваших гостей. Узнайте секреты идеальных коржей и воздушного крема для незабываемого десерта.

Читать полностью » Дрожжевой маковый пирог сочетает нежнейшее сдобное тесто и ароматную начинку сегодня в 12:12
Магия дрожжевого теста: как простой маковый пирог превращается в произведение искусства

Восхитительный маковый пирог из сдобного дрожжевого теста с красивой плетенкой. Узнайте секреты идеального теста и эффектной формовки для вашего чаепития.

Читать полностью » Салат Оливье с грибами вместо мяса получается не менее вкусным и ароматным сегодня в 11:08
Оливье без мяса? Кулинары нашли замену, от которой гости не отличат от оригинала

Постный салат Оливье с грибами — вкусная классика без мяса и яиц. Узнайте, как приготовить веганский новогодний салат, который оценят все.

Читать полностью » Кулинары определили оптимальное соотношение желатина и ягод для приготовления желе сегодня в 11:04
Почему бабушкины желе всегда были идеальными: секрет, который хранился 100 лет

Легкий рецепт яркого ягодного желе из замороженных ягод. Узнайте, как приготовить нежный и красивый десерт, который станет украшением любого стола.

Читать полностью » Салат с запеченной говядиной и помидорами создает насыщенный вкус сегодня в 10:57
Этот мясной салат перевернул представление о праздничном столе: гости просят рецепт снова и снова

Сытный Гусарский салат с запеченной говядиной, помидорами и сыром. Узнайте секрет идеально сочного мяса и пикантной заправки для вашего праздничного стола.

Читать полностью » Приготовление роллов с авокадо и семгой в домашних условиях обеспечивает правильную текстуру блюда сегодня в 10:01
Рис для роллов больше не липнет к рукам: кулинары раскрыли главный секрет правильной варки

Нежные домашние роллы с авокадо и семгой — простой рецепт для начинающих. Узнайте секреты идеального риса и красивой нарезки для вашего японского ужина.

Читать полностью » Соус из кабачков и томатов с однородной текстурой сочетает баланс кислинки и сладости сегодня в 9:54
Соус, который удивит даже гурманов: как обычные кабачки превращаются в деликатес

Пикантный томатный соус с кабачками на зиму — простой рецепт яркой заготовки. Узнайте, как сохранить вкус лета и разнообразить зимние блюда.

Читать полностью » Кондитеры определили оптимальное соотношение ингредиентов для брауни с влажной текстурой сегодня в 9:49
Легендарный брауни: шеф-повара раскрыли секрет идеальной текстуры

Легкий рецепт невероятно шоколадного и влажного брауни. Узнайте секреты идеальной текстуры и блестящей глазури для вашего самого удачного десерта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Севооборот для моркови сохраняет урожайность и предотвращает накопление болезней в почве — агрономы
Красота и здоровье
Исследования: чеснок и куркума помогают поддерживать здоровье сосудов при повышенном давлении
Наука
Чакмур: в Турции нашли бронзовый бюст Исиды в древнем римском некрополе
Садоводство
Пересушенная почва возвращает водопроницаемость после разрыхления и полива снизу
СФО
Прожиточный минимум в ЯНАО на 2026 год установлен на уровне 25 946 рублей
ПФО
В Пензе проверят работу городских маршрутов после жалоб жителей — Минстрой
Наука
Профессор Свеннинг: древние люди активно меняли ландшафт Европы задолго до появления земледелия
Еда
Эксперты советуют хранить открытую томатную пасту в стерильной банке или замораживать — до 6 месяцев без потери вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet