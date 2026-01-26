Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Банановый хлеб
© freepik.com is licensed under Public domain
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:27

Этот банановый хлеб режется идеально и пахнет на весь дом — важен один момент перед духовкой

Перезрелые бананы усиливают вкус и аромат хлеба — Chowhound

Есть банановый хлеб "на каждый день" — а есть тот самый, который выглядит как из витрины: с ровной шапочкой, золотистой корочкой и ароматом, от которого хочется отрезать ломтик ещё до полного остывания. Такой эффект можно получить и дома, если опереться на правильные ингредиенты и не торопиться на ключевых этапах. Об этом сообщает Chowhound.

Что делает банановый хлеб "пекарским"

Основа вкуса здесь — перезрелые бананы: чем они мягче и темнее, тем больше в них естественной сладости и тем насыщеннее аромат. Но характер буханке дают и другие нюансы: коричневый сахар с карамельными нотами, сливочное масло для богатства вкуса и орехи пекан, которые добавляют мягкую хрусткость. В рецепте также есть мускатный орех и ромовый экстракт — отсылка к десерту Bananas Foster, поэтому профиль получается чуть сложнее, чем у привычной домашней версии.

Главные ингредиенты и важные мелочи

Список выглядит стандартно, но детали решают. Бананы должны быть очень спелыми, но без плесени и резкого неприятного запаха. Масло берут несолёное и заранее размягчают, а яйца и сметану доводят до комнатной температуры — так смесь легче соединяется и не "схватывает" жир комками. Сметана отвечает за дополнительную влажность и нежную крошку: её кислинка уравновешивает сладость бананов и помогает текстуре стать более воздушной.

Для сухой части нужны мука, сода, соль и мускатный орех. Сода важна не только как разрыхлитель: она работает в паре с кислотностью сметаны и коричневого сахара, поэтому тесто поднимается уверенно, а мякиш остаётся мягким.

Пошаговая схема без лишней сложности

Подготовка формы и основы

Разогрейте духовку до 176°C. Форму для кекса или хлеба стоит смазать и застелить пергаментной "полосой" с длинными хвостиками — так буханку будет проще достать, не ломая края.

Сначала взбейте размягчённое масло с коричневым сахаром, чтобы масса стала более однородной и пышной. Затем добавляйте яйца по одному, каждый раз хорошо вмешивая — это помогает стабилизировать эмульсию и сделать крошку нежнее. После этого вводятся бананы, сметана и экстракты.

Сухие ингредиенты и пеканы

Муку, соду, соль и мускатный орех лучше заранее смешать отдельно, а затем аккуратно ввести в жидкую часть на низкой скорости — только до объединения, чтобы не "забить" тесто. В финале вмешайте нарезанные сырые пеканы и переложите всё в форму.

Выпечка, остывание и подача

Буханку запекают 55-60 минут, ориентируясь на тестер: он должен выходить из центра чистым. После духовки важно дать хлебу постоять на решётке около 30 минут, а затем вынуть за края пергамента и полностью остудить — так мякиш стабилизируется и будет красиво резаться. Этот банановый хлеб хорош сам по себе, но его часто подают с маслом или вареньем, если хочется "завтрака как в кафе".

Варианты и хранение без потери качества

Рецепт можно использовать как базу для изменений. Например, при желании усилить ореховые ноты часть масла допускается заменить на коричневое — но автор уточняет, что тогда понадобится добавить немного воды, чтобы компенсировать испарившуюся влагу. Орехи тоже можно менять: подойдут грецкие, а фундук лучше предварительно обжарить и снять как можно больше кожуры, чтобы не появлялась горчинка. Ещё один популярный ход — добавить шоколадные капли, а мускатный орех при желании заменить корицей.

По хранению логика простая: хлеб заворачивают только после полного остывания, иначе внутри появится лишняя влажность. В холодильнике он сохраняется до недели, а в морозилке — до четырёх месяцев, причём заморозка может сделать ломтики удобнее для нарезки и дальнейшего использования.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

