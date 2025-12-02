Перестала нормально потеть — и поняла, что это тревожный знак: вот что меняется в организме

Потоотделение привычно воспринимают как естественную реакцию организма на жару или физическую нагрузку, однако биологи продолжают раскрывать его новые особенности. Некоторые функции пота остаются недооценёнными, а его роль в обменных процессах часто обрастает мифами. Интерес к теме возрастает, поскольку многие стремятся улучшить состояние здоровья и ищут безопасные способы поддержки организма. Об этом сообщила биолог и генетик Ирина Мальцева, пишет издание МИР24.

Как работает механизм потоотделения и зачем он нужен

Механизм испарения влаги с поверхности кожи — один из древнейших инструментов терморегуляции у человека. Он обеспечивает удержание стабильной температуры тела даже при интенсивной нагрузке. По словам специалиста, именно эта функция пота является ключевой: выделение влаги помогает избежать перегрева при занятиях спортом, тяжёлом физическом труде и высокой температуре окружающей среды.

Потоотделение включается благодаря работе эккриновых желез, распределённых по всему телу, и апокриновых, сосредоточенных в зонах с более плотным кожным покровом. Состав пота в норме остаётся стабильным: это вода, небольшое количество солей, следовые элементы и частично метаболиты. Именно поэтому специалисты подчёркивают, что возлагать на пот функцию очищения организма не стоит.

"Повышенное содержание токсинов в поте не указывает на детоксикацию, так как их уровень не превышает того, что присутствует в крови", — рассказала биолог и генетик Ирина Мальцева.

Распространённое убеждение о том, что организм избавляется от токсинов через кожу во время бани, сауны или изнурительных тренировок, не подтверждается физиологией. Такое заблуждение иногда приводит к попыткам "пропотеть" любые дискомфортные состояния, что повышает риск обезвоживания или нарушений самочувствия.

Может ли пот играть полезную роль помимо терморегуляции

Несмотря на то что детоксикация через кожу — миф, у пота есть несколько дополнительных функций, которые изучаются медиками и биологами. Одна из таких особенностей связана с метаболизмом алкоголя.

Организм человека выводит этанол тремя основными путями — через дыхание, мочу и пот. Печень при этом несёт основную нагрузку, однако выделение алкоголя через кожу частично её снижает.

"Пот способен выводить алкоголь из организма, что, в свою очередь, снижает нагрузку на печень", — подчеркнула Мальцева.

Важно понимать, что этот эффект не делает потоотделение методом лечения алкогольного опьянения или похмелья. Тем не менее лёгкое облегчение симптомов абстинентного синдрома действительно возможно при посещении парилки, но только при соблюдении разумных ограничений. Комбинация алкоголя и высокой температуры категорически не рекомендуется, поскольку может привести к резкому повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Когда потоотделение снижается и почему это важно учитывать

Снижение потоотделения часто связано с нарушением работы кожных рецепторов или потовых желёз. Этот процесс влияет на способность организма поддерживать оптимальную температуру тела.

По словам генетика, уменьшение потоотделения наблюдается в ряде случаев:

при ожогах — из-за повреждения кожи и разрушения потовых желез; после пересадки кожи — поскольку новые участки требуют времени для восстановления функций; при атопических дерматитах — из-за воспаления кожных покровов; при приёме некоторых антидепрессантов — из-за воздействия на нервную систему и обмен веществ.

Такие состояния требуют особого контроля, поскольку риск перегрева повышается уже при умеренной физической активности.

Когда пота становится больше: естественные и патологические причины

Генетик отмечает, что усиленное потоотделение может быть нормальной физиологической реакцией. Например, это характерно для беременных женщин или людей, переживающих гормональные изменения. Однако иногда повышение выделения пота связано с заболеваниями или особенностями метаболизма.

Согласно комментариям специалиста, увеличение потоотделения наиболее часто наблюдается:

при беременности — из-за изменения гормонального фона и повышения температуры тела; при менопаузе — вследствие гормональных перестроек и "приливов"; при онкологических заболеваниях — в рамках метаболических нарушений; при ожирении — из-за дополнительной нагрузки на организм; при психических расстройствах — когда меняется работа нервной системы.

Внимательное отношение к изменениям важно: иногда гипергидроз становится первым признаком нарушений, которые требуют консультации специалиста.

Сравнение естественных и патологических причин потоотделения

Разобраться в происхождении потоотделения помогает сопоставление двух групп факторов: физиологических и патологических.

Физиологические причины проявляются в рамках нормы и связаны с изменениями температуры, гормонального фона, физической активности. Они успокаивают тем, что не требуют вмешательства, пока не вызывают дискомфорта.

Патологические причины связаны с нарушениями работы организма. Они сопровождаются дополнительными симптомами: слабостью, изменением массы тела, скачками температуры, длительной усталостью.

Главное отличие между ними заключается в длительности проявлений, сопутствующих признаках и влиянии на общее состояние. Если интенсивное потоотделение сохраняется без видимых причин, лучше обратиться к врачу.

Плюсы и минусы потоотделения как физиологического процесса

Оценивать пот исключительно как неприятное явление неправильно — он выполняет важные защитные функции. Однако под влиянием заблуждений вокруг него формируются мифы, из-за которых люди используют экстремальные методы воздействия на организм.

К положительным сторонам потоотделения относятся:

эффективная терморегуляция; поддержание водно-солевого баланса; снижение нагрузки на печень за счёт выведения части алкоголя; охлаждение кожи и предотвращение перегрева.

К потенциальным минусам можно отнести:

риск обезвоживания при чрезмерной потере влаги; ошибочное восприятие пота как средства детоксикации; дискомфорт и раздражение кожи; усиление потоотделения при заболеваниях или гормональных сбоях.

Советы по безопасному отношению к потоотделению

Правильный подход к естественным процессам организма помогает избежать ошибок и поддерживать здоровье. Эксперты рекомендуют соблюдать несколько принципов, особенно в условиях жары и физических нагрузок:

следить за уровнем гидратации и пить воду регулярно; избегать изнурительных тренировок в жаркую погоду; посещать сауну умеренно, не совмещая её с алкоголем; выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей; обращать внимание на изменения характера потоотделения.

Такие меры позволяют снизить нагрузку на организм и обеспечить безопасные условия для тренировок и отдыха.

