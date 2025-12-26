Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:37

Перешла на растительные спреды — теперь знаю, как это повлияло на моё сердце и продолжительность жизни

Замена сливочного масла на растительные спреды снижает смертность — Нурия Дианова

Отказ от сливочного масла в пользу качественных растительных спредов и маргарина может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и повысить продолжительность жизни.Об этом пишет издание ОСН.

Диетолог Нурия Дианова предупредила, что такая замена оказывает положительное влияние на здоровье, ссылаясь на исследование американских ученых. Согласно этим данным, замена всего 10 граммов сливочного масла в сутки на растительные альтернативы снижает общую смертность на 15%, а смертность от рака — на 17%.

Растительные масла против сердечно-сосудистых заболеваний

Одной из ведущих причин смерти по всему миру являются сердечно-сосудистые заболевания, и изменение пищевых привычек может стать важным шагом в борьбе с ними. Растительные масла, особенно рапсовое и оливковое, доказали свою эффективность в снижении смертности, превосходя по результатам такие масла, как сафлоровое и соевое. Это связано с тем, что растительные масла содержат меньше насыщенных жиров и трансжиров, которые считаются вредными для организма.

"Преобладание растительных жиров над животными сокращает смертность", — заключила Нурия Дианова.

Как правильно заменить сливочное масло?

На практике стоит отказаться от использования сливочного масла для жарки и заменить его на рафинированные растительные масла с высокой точкой дымления. В выпечке и для приготовления бутербродов лучше выбирать современные спреды и мягкие маргарины, которые производятся с использованием технологий, минимизирующих содержание вредных жиров.

Согласно мнению эксперта, эта замена не только поможет снизить риски заболеваний, но и окажет долгосрочное положительное воздействие на здоровье.

Влияние пищевых привычек на здоровье

Стоит отметить, что пищевые предпочтения могут отражать дефицит определённых витаминов и минералов в организме. Например, тяга к рыбе, морепродуктам и маслам часто свидетельствует о нехватке омега-3 кислот, витамина Е и йода, которые играют ключевую роль в здоровье сосудов, а также в поддержании красоты волос и ногтей. В то время как любовь к цитрусовым, особенно лимонам, может указывать на стресс.

