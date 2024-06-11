Россия считает нецелесообразным начало ведения переговоров с Киевом "будто ничего не произошло", как будто давления на русский язык на Украине не происходило, тем более что в ходе неофициальных контактов с западными странами стало понятно, что они одобряют сохранение власти на Украине в том виде, какой она имеет в настоящее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Когда наши партнёры в разных странах искренне предлагают переговорный процесс, то мы иногда слышим — давайте прекратим боевые действия и возьмёмся за разговоры. Но разве требование уважать права любого этнического меньшинства, особенно такого многочисленного, как русский, на Украине является надуманным условием? Я не разделяю такой точки зрения. Необходимо вернуть украинский режим в юридическое поле, где живут все ответственные люди и члены мирового сообщества", — отметил Лавров на пресс-конференции.



"Просто проигнорировать данную ситуацию и начать переговоры, словно ничего не случилось — неверно. Особенно учитывая, что никто на Западе, у нас были некоторые неофициальные контакты, не желает обращать внимание на этот нацистский, русофобский порядок, который поддерживает данный режим, а более того, поддерживает сохранение такого типа украинского государства", — дополнил Лавров.

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