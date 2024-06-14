Президент России Владимир Путин выдвинул предложение о начале переговоров, которое предусматривает полный вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и отказ от вступления в НАТО.
Путин подчеркнул, что вывод войск должен быть осуществлен с территории, которая соответствует административным границам этих регионов, существовавшим на их момент вхождения в состав Украины.
Российский лидер заявил, что как только Киев официально подтвердит готовность к такому решению, начнет вывод своих войск из указанных регионов и официально заявит об отказе от вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и приступит к переговорам.
При выполнении условий, Москва готова сесть за стол переговоров хоть завтра, заявил президент.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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