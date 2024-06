Президент России Владимир Путин выдвинул предложение о начале переговоров, которое предусматривает полный вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и отказ от вступления в НАТО.

Путин подчеркнул, что вывод войск должен быть осуществлен с территории, которая соответствует административным границам этих регионов, существовавшим на их момент вхождения в состав Украины.

Российский лидер заявил, что как только Киев официально подтвердит готовность к такому решению, начнет вывод своих войск из указанных регионов и официально заявит об отказе от вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и приступит к переговорам.

При выполнении условий, Москва готова сесть за стол переговоров хоть завтра, заявил президент.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office