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Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:38

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня

Представительство Бельгии заявляет, что совет Евросоюза одобрил начало переговор по Украине и Молдавии.

Сообщается, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз назначены на 25 июня.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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