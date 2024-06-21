Представительство Бельгии заявляет, что совет Евросоюза одобрил начало переговор по Украине и Молдавии.
Сообщается, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз назначены на 25 июня.
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