Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз возможно будет отложено до 2025 года, так как в стране осенью запланированы выборы президента и референдум, считает бывший глава Румынии Траян Бэсеску.
Предполагается, что переговоры могут начаться в следующем году после преодоления президентских выборов и проведения референдума в октябре. Бэсеску выразил мнение, что в ноябре нецелесообразно начинать переговоры о присоединении.
Он утверждает, что к началу следующего года Молдавия сможет выполнить все предварительные условия для начала переговоров.
Вице-премьер Молдавии по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова ранее заявила, что решение о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз может быть принято в конце июня.
На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о начале переговоров о будущем членстве в Евросоюзе украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС присвоил Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, установив жесткие условия для официального начала переговоров о присоединении.
В ЕС неоднократно подтверждали, что это решение было в основном символическим, направленным на поддержку Киева и Кишинева в их противоборстве с Москвой.
Сам по себе статус кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление страны в Евросоюз, и данные шаги не обязывают Брюссель ни к чему. Присвоение статуса кандидата представляет собой лишь начало долгого процесса присоединения к ЕС. Турция является кандидатом с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о членстве в ЕС, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, на что потребовалось 10 лет.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Молдавия ратифицировала оборонный договор с Францией
Парламент Молдавии утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией, заявил в четверг глава законодательного органа данной республики — Игорь Гросу.
В Германии обвинили ряд стран в эскалации конфликта
Члены Евросоюза, такие как Швеция и Франция, стремятся к усугублению украинского конфликта, поставляя или планируя поставить оружие НАТО для нападения на российскую территорию вместо усилий по урегулированию ситуации, утверждает Тино Крупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидаются грозы и дожди
В предстоящие выходные в Москве ожидается погода с температурой выше климатической нормы, которая будет сопровождаться грозами и дождями. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин из центра "Метео".
Настя Ивлеева опубликовала фото из монастыря после скандала с "голой" вечеринкой
Настя Ивлеева, организатор скандальной "голой" вечеринки, вновь привлекла внимание публики. На этот раз она опубликовала в своих соцсетях новые фотографии, сделанные в Тихвинском Успенском Мужском Монастыре. Ивлеева, сменившая цвет волос на тёмный, и сделавшая короткую стрижку, запечатлена на снимках в косынке, у икон и решётчатого окна монастыря.