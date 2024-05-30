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Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут отложить
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:24

Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут отложить

Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз возможно будет отложено до 2025 года, так как в стране осенью запланированы выборы президента и референдум, считает бывший глава Румынии Траян Бэсеску.

Предполагается, что переговоры могут начаться в следующем году после преодоления президентских выборов и проведения референдума в октябре. Бэсеску выразил мнение, что в ноябре нецелесообразно начинать переговоры о присоединении.

Он утверждает, что к началу следующего года Молдавия сможет выполнить все предварительные условия для начала переговоров.

Вице-премьер Молдавии по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова ранее заявила, что решение о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз может быть принято в конце июня.

На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о начале переговоров о будущем членстве в Евросоюзе украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС присвоил Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, установив жесткие условия для официального начала переговоров о присоединении.

В ЕС неоднократно подтверждали, что это решение было в основном символическим, направленным на поддержку Киева и Кишинева в их противоборстве с Москвой.

Сам по себе статус кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление страны в Евросоюз, и данные шаги не обязывают Брюссель ни к чему. Присвоение статуса кандидата представляет собой лишь начало долгого процесса присоединения к ЕС. Турция является кандидатом с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о членстве в ЕС, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, на что потребовалось 10 лет.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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