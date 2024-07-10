Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планируют провести новые дипломатические переговоры между Россией и Украиной до завершения текущего года.
Об этом сообщила испанская издание El País, ссылаясь на письма, отправленные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном лидерам Европы после его визитов в Россию и Китай.
Орбан также отметил, что он обсудил с китайским руководством возможные сценарии разрешения кризиса после президентских выборов в США.
По его мнению, новый президент Соединенных Штатов должен показать "быстрый политический прогресс уже до своей инаугурации".
Орбан уверен, что прекращение огня, предшествующее переговорам, и оперативные мирные переговоры могут быть важными для новой администрации. Однако по вопросу возможности такого сценария Си Цзиньпин воздержался от комментариев.
После посещения Москвы 5 июля Орбан обсудил с Президентом Путиным возможные пути урегулирования ситуации на Украине и начал диалог о мирном урегулировании.
2 июля венгерский лидер посетил Киев, где встретился с узурпатором Владимиром Зеленским.
На следующий день, 8 июля, Орбан провел встречу с Си Цзиньпином, обсудив с ним перспективы урегулирования кризиса на Украине.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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