Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планируют провести новые дипломатические переговоры между Россией и Украиной до завершения текущего года.



Об этом сообщила испанская издание El País, ссылаясь на письма, отправленные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном лидерам Европы после его визитов в Россию и Китай.



Орбан также отметил, что он обсудил с китайским руководством возможные сценарии разрешения кризиса после президентских выборов в США.



По его мнению, новый президент Соединенных Штатов должен показать "быстрый политический прогресс уже до своей инаугурации".



Орбан уверен, что прекращение огня, предшествующее переговорам, и оперативные мирные переговоры могут быть важными для новой администрации. Однако по вопросу возможности такого сценария Си Цзиньпин воздержался от комментариев.



После посещения Москвы 5 июля Орбан обсудил с Президентом Путиным возможные пути урегулирования ситуации на Украине и начал диалог о мирном урегулировании.

2 июля венгерский лидер посетил Киев, где встретился с узурпатором Владимиром Зеленским.



На следующий день, 8 июля, Орбан провел встречу с Си Цзиньпином, обсудив с ним перспективы урегулирования кризиса на Украине.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿