Вашингтон должен инициировать мирные переговоры с Россией по конфликту на Украине, написал в социальной сети X* независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

"Я призываю к реальным мирным переговорам прямо сейчас, с участием США, России и Украины. Путин этого хотел. Мы тоже должны этого хотеть," — заявил он.

Политик подчеркнул, что конфликт Запада с Россией может привести к катастрофическим последствиям для планеты. Он также потребовал прекратить финансирование Украины.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил новые мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, включающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей регионами России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Украинская сторона отклонила предложения российского лидера.

*Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по решению Роскомнадзора.

Ранее генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны сплотиться после визита Путина в КНДР.

Фото: Flickr/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).