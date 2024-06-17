Заявление Владимира Зеленского* об условиях для переговоров с Россией не имеет особого значения и выглядит скорее как попытка показать стремление к миру, заявил РИА Новости политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, реальные условия для переговоров еще не сложились.
Ранее Зеленский, выступая на конференции в Швейцарии, заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет уважать территориальную целостность Украины.
"Единственное значимое в заявлении Зеленского - это смена риторики: от полного отказа от переговоров до заявления о готовности к ним. Это позитивный момент, но он не имеет никакого практического значения", — сказал Безпалько.
По его мнению, слова главы киевского режима похожи на соревнование "кто больше заявит о стремлении к переговорам миру", но реальных условий для переговоров пока нет.
"Реальные компромиссные условия — это раздел Украины примерно по корейскому сценарию, и то это только условный вариант, к которому мы можем прийти, а можем не прийти", — рассказал политолог.
Безпалько напомнил, что Владимир Путин уже озвучил условия, на которых Москва готова вести переговоры. Президент России подчеркнул, что обсуждение возможности выхода из состава России тех областей, которые к ней присоединились, невозможно, отметил эксперт.
"Условия также включают полную отмену санкций со стороны Запада. Пока мы не слышим об этом ничего даже в виде обсуждений. Наоборот, Запад потребовал контрибуцию от России в размере 486 миллиардов долларов перед конференцией", — добавил собеседник агентства.
Напомним, что "мирный саммит" по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, в нем приняли участие представители более 90 стран и восьми организаций. Однако итоговое коммюнике не подписали 11 государств, включая Армению, Бахрейн, Бразилию, Индию и Саудовскую Аравию. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания, а Ватикан не подписал документ из-за статуса наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, а Китай отказался от участия. В Кремле заявили, что поиск путей выхода из украинского конфликта без участия России нелогичен и бесперспективен.
*бывший президент Украины, признан в РФ нелегитимным главой государства.
Фото: Flickr/Президент Украины (Public Domain Mark).
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