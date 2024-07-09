Стали известны причины переедания у детей и на что можно заменить вредные продукты. Также оказалось, что широкая кость — это не более чем миф. Об этом NewsInfo.Ru сообщила молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.

Эксперт сообщила, что на сегодняшний день ожирение среди подростков — это не редкость. Юлия Дробышева винит в такой негативной тенденции заведения общественного питания, которые славятся своей быстротой обслуживания и небольшой стоимостью блюд.

"После того, как нам стала доступна услуга быстрого питания в различных закусочных, родителям стало проще дать ребёнку денег. Это получается дешевле и не создаёт лишних хлопот в готовке. Даже в той же Америке было доказано, что услуга быстрого питания пользуется спросом у тех людей, которые недостаточно обеспечены", — объяснила нутрициолог.

Однако кроме преимущества для родителей, которые могут больше не стоять каждый день у плиты, есть и значительные минусы. Самая большая опасность от такого образа жизни — это ожирение.

"Съев один бургер, человек получает большую долю калорий. Обычно с этим же приёмом пищи идёт какой-нибудь сладкий напиток, пирожок и так далее. Сразу можно получить суточную норму по калориям, при этом для взрослого человека", — сообщила эксперт.

Юлия Дробышева посоветовала готовить для своих детей домашнюю еду. Помимо этого, она добавила, что широкая кость, которая становится частым оправданием ожирения, — это не более чем миф.

"Существует генетическая расположенность к полноте. Хоть и многие аргументируют свой лишний вес тем, что кость широкая, всё же наследственная склонность к полноте была доказана", — сообщила молекулярный биолог.

Ещё одна проблема, из-за которой подростки сталкиваются с излишним весом, — это малоподвижный образ жизни.

"Дети очень сильно загружены, они до 5 часов сидят перед компьютером, недавно и вовсе были дистанционные занятия. Это хорошо, если родители заставляют ходить в секции с двигательной активностью. Но зачастую дети предпочитают свой досуг проводить в Интернете. Малоподвижный образ жизни приводит к ожирению у детей. С этим можно бороться, пока ребёнок маленький, а точнее, когда у него ещё нет гормонального развития. Дальше будет сложнее", — рассказала Юлия Дробышева.

Третьей причиной для ожирения несовершеннолетних стали проблемы психологического характера. По словам эксперта, дети часто подвергаются стрессу на учёбе, из-за чего впоследствии заедают свою тревожность едой.

Юлия Дробышева уверена, что жёсткие ограничения для детей не сильно изменят ситуацию. Однако можно попытаться достучаться до ребёнка, объяснив, какой вред может причинить употребление вредной пищи.

"Речь идёт о сильной зависимости. Не зря говорят, что сахар приравнивают к наркотику. Ребёнок всё равно находит способ где-нибудь тайно съесть то, что ему не позволяют. Жёсткое ограничение для непослушного ребёнка может не сработать. Здесь надо как-то внушать, пробуждать в ребёнке ответственность за своё здоровье", — заявила спортивный диетолог.

Эксперт считает, что помимо перехода на домашнее питание, необходимо влиять на своих детей психологически, объясняя, что они должны быть стройными, спортивными, подтянутыми и здоровыми. Однако Юлия Дробышева отметила, что мало кто из них в таком возрасте задумывается о здоровье. Диетолог также посоветовала прививать новые полезные привычки своим детям.

"Можно покупать сухофрукты, например, сушёную ягоду, с помощью которой можно быстро обмануть организм в плане количества сахара из-за того, что она сублимированная. К тому же сейчас продаётся много десертов с заменителем сахара. Можно брать чёрный шоколад, в составе которого 70% какао. Чёрный шоколад считается сейчас полезным и самым безобидным лакомством, которое стимулирует мозговую деятельность, повышает тонус", — поделилась советами Юлия Дробышева.

Фото: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)