Девушка
Девушка
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:18

Переедала постоянно — начала работать с собой и за месяц похудела без диет: теперь это стало моим стилем жизни

Психологические причины переедания связаны с эмоциональными дефицитами — психолог Ирина Пронягина

Переедание — это проблема, с которой сталкиваются многие люди, и её корни нередко уходят в психологические аспекты. Ирина Пронягина, психолог и нутрициолог, отмечает, что едой часто пытаются компенсировать эмоциональные дефициты или подавить неприятные чувства. Однако важно понимать, что причина лежит не только в пищевых привычках, но и в ментальном состоянии человека.

Почему мы переедаем?

Часто люди начинают переедать не потому, что им действительно нужно больше пищи, а потому, что они пытаются справиться с эмоциональными проблемами. В стрессовых ситуациях, при депрессии или унынии, многие ищут утешение в еде. Это явление не ново, и многие из нас знакомы с тем, как еда становится "утешителем", когда нужно избавиться от неприятных эмоций.

"С холодильником не нужно договариваться. С холодильником не нужно выстраивать долгосрочные отношения, работать над ними. Тут всё просто: открыл дверь, наелся — и счастлив", — уверенно заявила Ирина Пронягина.

Вместо того чтобы решать эмоциональные проблемы, люди часто обращаются к еде как к единственному источнику удовольствия, что становится настоящим препятствием на пути к здоровому образу жизни.

Как похудеть, если причина в психологии?

Для того чтобы начать путь к здоровому похудению, важно признать психологическую природу проблемы и работать над ней. Это не просто диета или контроль за калориями, а комплексный подход, включающий:

  1. Работа над привычками. Заменить старые модели поведения, такие как заедание стресса, на более здоровые способы реагировать на неприятные эмоции.

  2. Изменение образа мышления. Важно научиться осознавать свои действия и эмоции, а не действовать на автомате, когда негативные чувства берут верх.

  3. Устранение дефицитов. Иногда дело не только в психологическом фоне, но и в недостатке важных веществ, что также влияет на аппетит.

"Диета и ограничения в питании могут вызвать расстройство пищевого поведения или усугубить его. Здесь очень важно наладить связь с головой, научиться реагировать на стресс не едой. Научиться осознанности. И тогда придёт здоровье", — отметила Ирина Пронягина.

Часто в этом процессе требуется поддержка не только специалистов, но и близких людей, которые помогают встать на правильный путь.

Роль нутрициолога в похудении

Нутрициолог — это не просто специалист, который помогает составить рацион. Он становится наставником и консультантом на пути к изменению образа жизни. Вместе с ним человек работает над своей осознанностью, преодолевает срывы и сомнения, что особенно важно при изменении привычек питания.

"Человеку, решившему изменить свою жизнь, нужна поддержка близких. Нутрициолог помогает оставаться на верном пути", — объясняет Пронягина.

Этот процесс требует терпения и последовательности. Со временем, преодолевая трудности, человек не только похудеет, но и изменит свои внутренние установки, что приведёт к долгосрочному результату.

Как избежать срывов и оставаться на правильном пути?

  1. Осознанность. Развивайте способность осознавать свои действия и чувства. Прежде чем съесть что-то, остановитесь и подумайте, действительно ли вы хотите этого, или просто реагируете на стресс.

  2. Поддержка. Найдите поддержку у близких людей или специалистов, с которыми можно обсудить ваши проблемы и переживания.

  3. Гибкость. Не ставьте себе жёстких ограничений. Иногда полезно позволить себе небольшой "перерыв", чтобы не чувствовать постоянного напряжения.

Преимущества осознанного подхода к похудению

Осознанное питание не только помогает сбросить лишний вес, но и учит правильному отношению к еде, уважению к своему телу и эмоциям. Это процесс, который помогает стать здоровым и гармоничным человеком, а не просто достичь цифры на весах.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Постоянная работа над собой Требует времени и терпения
Устранение эмоциональных причин переедания Психологическая нагрузка в начале
Улучшение отношения к еде и телу Потребность в поддержке и мотивации
Долгосрочные и устойчивые результаты Не всегда хватает сил на первые этапы изменений

FAQ

Как избежать срывов во время похудения?
Старайтесь понимать, что срывы — это нормально, главное — вернуться к здоровым привычкам. Наладьте поддержку и разговаривайте о своих переживаниях.

Можно ли похудеть, не ограничивая себя в еде?
Да, если вы научитесь слушать своё тело и есть осознанно. Это может включать уменьшение порций и улучшение качества пищи.

Как избавиться от стресса, который провоцирует переедание?
Используйте другие способы расслабления: йога, медитация, прогулки на свежем воздухе или общение с близкими.

Мифы и правда

  1. Миф: Похудение требует строгих диет и ограничений.
    Правда: Осознанность и здоровые привычки более эффективны, чем экстремальные диеты.

  2. Миф: Нутрициолог просто прописывает диеты.
    Правда: Нутрициолог помогает изменить образ жизни, восстанавливает здоровые отношения с едой.

  3. Миф: Если не хватает силы воли, похудеть невозможно.
    Правда: Важно наладить работу с эмоциями и привычками, а не бороться с собой.

Три интересных факта

  1. Эмоциональное переедание часто связано с дефицитом витаминов и минералов, которые организм пытается компенсировать через еду.

  2. Осознанность в еде помогает снизить уровень стресса, улучшая пищеварение и метаболизм.

  3. Люди, практикующие осознанное питание, реже страдают от пищевых расстройств и поддерживают оптимальный вес в долгосрочной перспективе.

