© https://www.freepik.com
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 22:59

Ботокс в банке и другие чудеса пептидов — как работает умная косметика

Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи

Пептиды — альтернатива ретинолу, которую дерматологи называют самым мягким способом омоложения кожи. Эти короткие цепочки аминокислот стимулируют выработку коллагена и эластина, укрепляют кожу и разглаживают морщины, при этом не вызывают раздражения и шелушения, как классические ретиноиды.

Что такое пептиды и зачем они нужны коже

Пептиды состоят из аминокислот — тех самых "кирпичиков", из которых строятся белки организма. Коллаген отвечает за плотность и упругость кожи, эластин - за её эластичность и способность возвращаться в форму. С возрастом, примерно после 25-30 лет, выработка этих белков замедляется, появляются морщины и снижается тонус. Пептиды помогают компенсировать этот процесс, "подталкивая" клетки к естественной регенерации.

"Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, участвующие в формировании коллагена и эластина", — пояснил дерматолог Дэвид Ким.

Как пептиды действуют

Существует несколько типов пептидов, и у каждого — своя роль в уходе за кожей.

  1. Сигнальные пептиды. Самые популярные в косметике. Они активизируют выработку коллагена и эластина, уменьшают воспаления и действуют как антиоксиданты.

  2. Ингибиторы ферментов. Блокируют разрушение коллагена и образование пигментных пятен. Подходят для тусклой или склонной к гиперпигментации кожи.

  3. Ингибиторы нейромедиаторов. Их называют "ботокс в банке". Они ослабляют передачу нервных импульсов к мышцам и предотвращают появление мимических морщин.

  4. Транспортные пептиды. Помогают доставлять коже полезные микроэлементы вроде меди и марганца.

Сравнение популярных пептидов

Пептид Эффект Особенности
Matrixyl 3000 Стимулирует синтез коллагена, уменьшает морщины Сочетание двух пептидов, хорошо изучен
Copper Tripeptide Ускоряет заживление и регенерацию кожи Часто используется в сыворотках после пилингов
Argireline (Acetyl Hexapeptide-8) Расслабляет мимические мышцы Эффект похож на ботокс, но мягче

Как правильно вводить пептиды в уход

Пептиды работают только в несмываемых продуктах — сыворотках и кремах. Лучше выбирать формулы с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, церамидами, скваланом.

Рекомендуемый порядок ухода:

  1. Очистите кожу мягким средством.

  2. Нанесите сыворотку с пептидами на слегка влажную кожу.

  3. Через несколько минут используйте крем или солнцезащитное средство.

Оптимально применять средства вечером, когда кожа находится в фазе восстановления, и активные вещества проникают глубже.

"Пептиды можно использовать дважды в день, но наибольшую пользу они приносят ночью", — отметила дерматолог Мона Фоад.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетание пептидов с кислотами (AHA, BHA).
    Последствие: гидроксикислоты разрушают структуру пептидов, и они теряют эффективность.
    Альтернатива: комбинируйте пептиды с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом.

  • Ошибка: использование смываемых средств с пептидами.
    Последствие: активы не успевают проникнуть в кожу.
    Альтернатива: выбирайте сыворотки или ночные кремы с длительным действием.

  • Ошибка: применение пептидов в слишком раннем возрасте.
    Последствие: лишняя нагрузка на кожу без пользы.
    Альтернатива: до 25-27 лет достаточно базового увлажнения и SPF.

А что если совместить пептиды с ретинолом?

Пептиды и ретиноиды могут работать вместе. Ретинол обновляет кожу, а пептиды поддерживают её упругость и снижают раздражение, часто возникающее при использовании ретиноидов. Такая комбинация подходит для вечернего ухода: сначала наносится ретинол, затем через 15-20 минут — крем с пептидами для восстановления барьера.

Плюсы и минусы пептидов

Плюсы Минусы
Подходят для чувствительной кожи Эффект накапливается, требует времени
Не вызывают шелушения и раздражения Высокая стоимость качественных средств
Совместимы с большинством активов Неэффективны при слишком низкой концентрации
Усиливают действие увлажняющих ингредиентов Результат зависит от формулы продукта

FAQ

Как выбрать пептидную сыворотку?
Ищите пептиды в первых позициях состава. Эффективные комбинации — Matrixyl 3000, медные пептиды, Argireline.

Сколько стоит хорошее средство с пептидами?
Качественные продукты начинаются от 2500-3000 руб. Слишком дешёвые варианты обычно содержат минимальную дозу активов.

Что лучше — пептиды или ретинол?
Ретинол действует быстрее, но может раздражать кожу. Пептиды — мягкий вариант, подходящий для ежедневного использования и чувствительного типа кожи.

Мифы и правда о пептидах

  • Миф: пептиды заменяют ботокс.
    Правда: они лишь слегка расслабляют мышцы, уменьшая выраженность морщин, но не парализуют их.

  • Миф: чем больше пептидов, тем лучше.
    Правда: важно не количество, а формула и стабильность вещества.

  • Миф: пептиды работают мгновенно.
    Правда: заметный эффект появляется через 4-6 недель регулярного применения.

3 интересных факта

• Первые пептидные препараты появились в Японии в 1980-х годах.
• В косметике чаще всего используют синтетические пептиды — они стабильнее и безопаснее.
• Некоторые спортивные добавки с пептидами также влияют на состояние кожи, усиливая выработку коллагена.

Исторический контекст

Пептидная косметика начала активно развиваться после 2000-х, когда лаборатории смогли стабилизировать молекулы и доказали их эффективность в клинических испытаниях. Сегодня пептиды входят в состав не только антивозрастных средств, но и солнцезащитных кремов, сывороток после процедур и даже декоративной косметики.

