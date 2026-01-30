Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
рассада перца
Иван Трухин Опубликована сегодня в 16:52

Перцы выглядят здоровыми, но урожая мало — один срез меняет всё: главное не перепутать момент

Если перцы выглядят здоровыми, но не спешат радовать обильным урожаем, причина может быть не в почве или поливе. Существует простой приём, который способен сделать растения более крепкими, кустистыми и продуктивными. При правильном применении он улучшает циркуляцию воздуха, защищает от неблагоприятной погоды и помогает получить больше плодов. Об этом сообщает House Digest.

В чём суть приёма и почему он работает

Речь идёт о так называемом топпинге — удалении верхушки молодого растения. На первый взгляд кажется нелогичным срезать часть здорового перца, но именно это заставляет его изменить стратегию роста. Вместо того чтобы тянуться вверх, растение начинает активно развивать боковые побеги, на которых позже формируются цветки и плоды.

Такой подход делает стебель толще и прочнее, а сам куст — более раскидистым. Листья и ветви создают естественную тень, которая защищает плоды от солнечных ожогов и подавляет рост сорняков. Более открытая структура куста улучшает движение воздуха, снижая риск грибковых заболеваний, а устойчивый стебель помогает растению пережить ветер и сильные дожди.

Когда и как правильно проводить топпинг

Лучшее время для топпинга — вскоре после пересадки рассады в открытый грунт или теплицу. Растение должно быть достаточно крепким: обычно ориентируются на наличие шести-восьми настоящих листьев, что говорит о развитой корневой системе.

Для процедуры используют чистые, продезинфицированные ножницы или секатор. Необходимо найти главный стебель и выбрать место чуть выше листового узла — примерно на 0,5-1 сантиметр. После среза растение довольно быстро начинает формировать новые боковые побеги, и уже через короткое время становится заметно более густым.

Ошибки, которых стоит избегать

Топпинг требует точного момента. Если провести его слишком рано, когда у растения ещё нет настоящих листьев, перец может остановиться в росте. Поздняя обрезка тоже нежелательна: в этом случае плодоношение может сместиться, а сам куст не успеет реализовать потенциал.

Не стоит применять этот приём к ослабленным, больным растениям или тем, которые уже цветут или формируют плоды. В таких условиях дополнительный стресс скорее навредит, чем поможет.

Кому этот метод подходит лучше всего

Топпинг особенно хорошо работает с мелкими и острыми сортами перца. Для болгарских и банановых разновидностей он менее эффективен. Также важно учитывать климат: в тёплых регионах с длинным сезоном вегетации растения успевают получить максимум пользы от формирования дополнительных побегов. В холодных зонах, где лето короткое, эффект может быть менее выраженным.

Если есть сомнения, можно провести простой эксперимент: часть растений оставить без вмешательства, а часть аккуратно прищипнуть и сравнить результат к концу сезона.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
