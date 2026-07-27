Огородники продолжают совершать одну ошибку: перец перестал набирать массу из-за лишней подкормки

В августе перец уже не тянет силы в ботву, а наливает плоды. На грядке это видно быстро: куст стоит тише, лист уже не такой бодрый, зато сами перцы тяжелеют и становятся плотнее. Если в это время снова дать азот, растение уйдёт в зелень, а урожай останется водянистым и тонкостенным. Поэтому в конце лета огородники убирают азот в сторону и делают ставку на калий и фосфор. Именно они помогают добрать сладость, укрепить стенки плодов и не сорвать сбор в самый обидный момент.

"В августе перцу нужен не рост ботвы, а спокойное дозревание. Если продолжать давать азот, куст уходит в зелень, а плоды выходят рыхлыми и долго не набирают вкус. Калий и фосфор в это время работают точнее: один помогает налить мякоть, второй держит корень и не даёт растению сдаться раньше срока". агроном-практик Иван Трухин

Зачем перцу подкормка в августе

Август для перца — это не время разгона, а время сборки урожая. Растение тянет сахара в плоды, и от этого зависит вкус, плотность стенок и нормальная лежкость. Если питание проседает, перцы вырастают мелкими, бледными и без той самой сладости, за которую их и держат на грядке.

Фосфор и калий в этот месяц нужны не для красоты таблицы. Фосфор поддерживает корневую систему и помогает кусту брать калий без лишних потерь. Калий отвечает за водный баланс клеток, сахаристость и крепкую мякоть, а заодно снижает риск, что плоды станут рыхлыми и начнут трескаться.

Есть и ещё один момент: в августе перепад между дневной жарой и ночной прохладой часто бьёт по растениям. На этом фоне перец легче цепляет болезни и сбавляет темп. Если рядом теплица, фосфорно-калийная схема помогает не только текущим плодам, но и закладке цветочных почек на следующий сезон.

Как понять, чего не хватает растению

Перец сам подсказывает, что ему тяжело, только люди не всегда смотрят на листья вовремя. При нехватке калия по краю листа идёт жёлтая полоса, потом она сохнет, а плоды мельчают и теряют насыщенный вкус. При дефиците фосфора нижняя сторона листьев может уходить в фиолетовый оттенок, куст выглядит придавленным, завязей становится меньше.

Кальций и магний отвечают за крепость тканей. Если их мало, верхние листья деформируются, а на макушке плодов появляются вдавленные тёмные пятна. Это уже не косметика, а сигнал, что стенки плода слабеют и дальше ситуация быстро пойдёт вниз.

Отдельно стоит смотреть на бор, цинк и марганец. При борном голодании отмирает точка роста, плоды идут уродливыми, а нехватка марганца даёт межжилковый хлороз у молодых листьев. Азот же в это время лучше вовсе убрать: его избыток гонит зелёную массу, тормозит созревание и делает перцы водянистыми.

Чем подкармливать перец

Самый прямой вариант — сульфат калия с суперфосфатом. На 10 литров воды берут 15-20 граммов сульфата калия и 20-25 граммов суперфосфата, который заранее растворяют в небольшом количестве горячей воды. Под корень уходит по 1-2 литра, первую подкормку дают в начале августа и повторяют через 10-14 дней.

Работает и монофосфат калия. Для полива берут 10-15 граммов на 10 литров воды, для опрыскивания концентрацию снижают до 5-10 граммов на тот же объём. Если нужен более мягкий вариант, используют просеянную древесную золу: один стакан на 10 литров воды, расход — от 0,5 до 1 литра на куст.

Из народных средств в ходу настой крапивы и банановая кожура. Для крапивы бочку заполняют на две трети измельчённой массой, заливают водой и держат 7-10 дней, потом разбавляют 1:10 и поливают по 0,5 литра под растение. Для банановой кожуры берут кожуру от 5-6 бананов, заливают 3 литрами кипятка, настаивают 3 дня и дают по 0,5 литра без разбавления.

Под лист можно дать раствор монофосфата калия или борной кислоты — 2 грамма на 10 литров воды. Такая обработка быстро доставляет питание в ткани листа и выручает, когда резко холодает или кусты находятся в стрессе. Из готовых составов подходят осенние удобрения с низким азотом, например 0-15-30 или 5-10-20.

"Свежий навоз, мочевина и куриный помёт в августе перцу не помощники. Они толкают куст в лишний рост, а плоды из-за этого дольше зреют и хуже держат форму. Если урожай уже наливается, лучше дать чистый калий или фосфор и не перегружать грядку тем, что растение всё равно не успеет нормально разобрать". эксперт по растениеводству Елена Малинина

Как вносить удобрения без ошибок

Корневые подкормки дают только по влажной земле. Сначала перец поливают или ждут дождя, а уже потом вносят раствор в неглубокие бороздки на расстоянии 10-15 сантиметров от центра куста. Так корни не получают ожог и питание расходится ровнее.

Листовые обработки лучше проводить вечером или в пасмурную, но сухую погоду. Если опрыскивать в жаркий день, капли легко оставят ожог на листьях. В августе это особенно заметно, потому что солнце ещё активное, а растение уже не такое резвое, как в июне.

График тоже важен. Первую подкормку дают с 1 по 5 августа, вторую — через 10-14 дней, а третью делают за 2-3 недели до конца сбора. После этого любые удобрения уже не нужны: корни работают слабее, а соли только копятся там, где их быть не должно.

Теплица и открытый грунт

В теплице азот полностью не убирают, а сокращают. Там вегетация тянется дольше, цветение и завязи ещё идут, поэтому резкий обрыв питания не нужен. Но в жару дозу всех удобрений уменьшают на 20-30 процентов, иначе корни легко получают ожог.

После каждой подкормки теплицу проветривают. Иначе быстро появляется конденсат, а это уже прямая дорога к грибным болезням. В открытом грунте другая беда: дожди переувлажняют землю, поэтому растворы дают только в сухие окна и обязательно рыхлят междурядья после полива.

В регионах с коротким летом и прохладным августом подкормки делают чуть более концентрированными. Там же чаще используют внекорневые обработки, чтобы ускорить дозревание уже наливающихся плодов до холодов. Если кусты начинают жировать и гонят пасынки, азотные смеси прекращают сразу, а грядки проливают водой, чтобы вымыть лишнее.

Частые ошибки

Главная ошибка — продолжать кормить перец азотом. После этого куст уходит в ботву, плоды тормозят и остаются тонкостенными. Вторая ошибка — лить удобрение по сухой земле, после чего корни получают ожог и начинают хуже брать питание даже из нормального раствора.

Третья проблема — игнорировать листовые подкормки, когда уже видно нехватку микроэлементов. Если листья бледнеют, деформируются или покрываются хлорозом, одного полива мало. В таких случаях помогает опрыскивание с бором, марганцем или цинком.

Наконец, не стоит тянуть до конца сентября. К этому времени корни почти не работают, а удобрения уже не дают пользы и могут остаться в плодах в виде солей. Для перца в августе нужна короткая и чёткая схема: калий, фосфор, аккуратный полив и никаких лишних подкормок.

Ответы на популярные вопросы

Когда прекращать подкормки перца?

С середины-конца сентября, примерно за три недели до последнего сбора. Потом корни работают слабее, и удобрения уже не дают нормального результата.

Можно ли использовать свежий навоз?

Нет. В августе он только затягивает созревание и гонит лишнюю зелень.

Подходит ли зола для перца?

Да, если это просеянная древесная зола и её дают в умеренной дозе. Один стакан на 10 литров воды — рабочий вариант.

Нужны ли внекорневые подкормки?

Да, если заметны признаки нехватки микроэлементов или погода резко портится. Опрыскивание по листу помогает быстрее, чем обычный полив.

"Если перец начал жировать, не пытайтесь его подстегнуть ещё одной порцией азота. Лучше остановиться, дать калий и фосфор, а при необходимости пролить грядку водой. Август короткий, и у растения уже нет запаса времени на лишние ошибки". агроном Наталья Полетаева

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