Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полицейские
Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:58

Миграционный контроль в Пензенской области: зачем регион отдаст миллион рублей на иностранцев

1 миллион рублей будет потрачен на авиабилеты для выдворения иностранных граждан из Пензенской области — Госзакупки

В Пензенской области на авиабилеты для выдворения иностранных граждан готово потратить 1 миллион рублей. Эта информация была размещена на сайте госзакупок в среду, 12 ноября.

Что включают закупки?

Заказчиком выступает региональное управление ФССП России. Среди стран, куда будут отправляться лица, подлежащие выдворению, — Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Вьетнам, Никарагуа, Китай, Турция, Сербия, Индия, Иран, Пакистан, Израиль, Ирак, Афганистан, Ливия, Египет, Индонезия и другие.

Задачи подрядчика

В обязанности подрядчика входит разработка, расчет и стыковка рейсов для сложных маршрутов (непрямых направлений), бронирование авиабилетов, их оформление и выкуп.

Сроки подачи заявок

Срок окончания подачи заявок на выполнение этих услуг — 21 ноября.

Миграционная ситуация в регионе

По данным на октябрь, на миграционном учете в Пензенской области состоит более 16 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. В текущем году для противодействия незаконной миграции и профилактики правонарушений было проведено 841 проверок. В результате этих проверок было вынесено 325 решений о выдворении за пределы России и 43 депортации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензенской области на Соборной площади установят новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей сегодня в 1:16
Новогодняя елка за 130 000 рублей: кто заплатит за праздничное дерево в центре города

В этом году на Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Какой опыт был в прошлые годы, и что думают горожане о срубленных деревьях?

Читать полностью » Среднемесячный доход жителей Башкортостана в первом полугодии 2025 года вырос на 16,9% 11.11.2025 в 5:56
Годовой скачок доходов в Башкортостане: сколько теперь остается после всех расходов

В Башкортостане в первом полугодии 2025 года среднемесячный доход жителей вырос на 16,9%. Реальные доходы увеличились на 6,7%, что говорит о позитивной динамике.

Читать полностью » Башкортостан занял второе место в ПФО по объему платных услуг, достигнув 318,7 млрд рублей 11.11.2025 в 4:46
Башкортостан обогнал почти все регионы ПФО: как республика растет в платных услугах

В Башкортостане рост объемов платных услуг в 2025 году составил 5,3%. Республика заняла второе место по объему в ПФО после Татарстана.

Читать полностью » В Башкортостане численность работающей молодежи сократилась на 19,1% с 2020 по 2024 год 11.11.2025 в 3:36
Куда уходят 19-29 летние: в Башкирии заметили странный отток кадров

В Башкортостане за 2024 год снизилась численность работающей молодежи, а уровень безработицы среди них стал выше среднего по республике.

Читать полностью » В Башкортостане цены на китайские автомобили упали на 7,2% 11.11.2025 в 2:26
Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане цены на китайские автомобили начали снижаться, что может стимулировать спрос в конце года. Эксперты отмечают стабильность рынка новых машин.

Читать полностью » В Нижегородской области планируют увеличить налоговые поступления для компенсации дефицита бюджета 11.11.2025 в 1:16
Экономия на всём: как Нижегородская область будет компенсировать бюджетный дефицит

В Нижегородской области представлен проект бюджета на 2026 год, который строится на строгой экономии. Власти нацелены на сокращение дефицита и увеличение налоговых поступлений.

Читать полностью » В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще 11.11.2025 в 0:36
ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области наблюдается резкий рост интереса к искусственному интеллекту среди разных возрастных групп, особенно среди старшего поколения.

Читать полностью » Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку 10.11.2025 в 23:23
Местные жители уже не молчат: в Зелецино с марта продолжается экологическая угроза

В Нижегородской области начато расследование по делу о нелегальной свалке рядом с жилыми домами. Местные жители и власти уже вовлечены в решение проблемы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Немецкие инженеры интегрировали квантовую оптику в микрочип — QUDORA Technologies
Спорт и фитнес
Ходьба 6-6-6 укрепляет суставы у пожилых людей — специалисты Университета Дебрецена
Спорт и фитнес
Регулярные прыжки ускоряют обмен веществ у женщин — спортивные врачи
Авто и мото
Повреждённая бейсбольная бита может быть изъята инспектором ГИБДД для экспертизы — автоюристы
Наука
Арктический фитопланктон начал быстрее расти из-за азота — исследователи Polarstern
Еда
Салат Оливье с огурцами и колбасой становится незаменимым атрибутом застолья — повар
Дом
Эксперт Даниил Фридман: толщина линолеума влияет на срок службы покрытия
СФО
В Сургуте пройдет джем-сейшн с живой музыкой и танцами — Brooklyn Bowl
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet