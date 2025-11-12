Миграционный контроль в Пензенской области: зачем регион отдаст миллион рублей на иностранцев

В Пензенской области на авиабилеты для выдворения иностранных граждан готово потратить 1 миллион рублей. Эта информация была размещена на сайте госзакупок в среду, 12 ноября.

Что включают закупки?

Заказчиком выступает региональное управление ФССП России. Среди стран, куда будут отправляться лица, подлежащие выдворению, — Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Вьетнам, Никарагуа, Китай, Турция, Сербия, Индия, Иран, Пакистан, Израиль, Ирак, Афганистан, Ливия, Египет, Индонезия и другие.

Задачи подрядчика

В обязанности подрядчика входит разработка, расчет и стыковка рейсов для сложных маршрутов (непрямых направлений), бронирование авиабилетов, их оформление и выкуп.

Сроки подачи заявок

Срок окончания подачи заявок на выполнение этих услуг — 21 ноября.

Миграционная ситуация в регионе

По данным на октябрь, на миграционном учете в Пензенской области состоит более 16 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. В текущем году для противодействия незаконной миграции и профилактики правонарушений было проведено 841 проверок. В результате этих проверок было вынесено 325 решений о выдворении за пределы России и 43 депортации.