От садов до новых домов: как Пензенская область планирует обновить газовую инфраструктуру

В Пензенской области состоялось первое в 2026 году заседание регионального штаба, посвященное вопросам газификации территорий. Губернатор Олег Мельниченко определил ключевые задачи по развитию инфраструктуры и темпы догазификации на ближайшую пятилетку. На текущий момент область удерживает одну из лидирующих позиций в стране, занимая второе место по уровню реализации программы. Участники встречи детально обсудили текущие показатели выполнения работ и планы по подключению новых потребителей к сетям газоснабжения.

Итоги программы догазификации

Жители Пензенской области активно используют возможность провести газ к своим участкам, что подтверждается высокой статистикой поданных заявок. На сегодняшний день от населения поступило более 13 тысяч обращений. Специалистами уже оформлено 11 тысяч договоров, охватывающих широкий круг потребителей.

Темпы выполнения проектных работ остаются стабильно высокими. Газификация до границы участка завершена по 10 тысячам заявок, что составляет 95% от общего объема заключенных контрактов. На данный момент свыше 9 тысяч частных домовладений уже получили возможность пользоваться природным топливом.

Статус реализации программы в регионе является образцовым на федеральном уровне. Губернатор подчеркнул важность сохранения заданных темпов, чтобы каждый заявитель, чье жилье соответствует критериям, получил доступ к коммунальной услуге в кратчайшие сроки.

"Реализация проектов по догазификации напрямую сказывается на качестве жизни в муниципальных образованиях. Успех таких программ зависит от слаженного взаимодействия между местными властями и сетевыми организациями. Жители регионов ожидают предсказуемых сроков подключения к сетям и прозрачных процедур. Работа Пензенской области в этом направлении показывает эффективность системного управления инфраструктурными процессами" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы развития сетей до 2030 года

Масштабные планы по обновлению инфраструктуры рассчитаны на ближайшие четыре года. В планах властей — обеспечить подключение более тысячи новых объектов недвижимости к газораспределительным сетям до 2030 года. Это потребует значительных инвестиций в строительство новых веток газопроводов.

Отдельное внимание будет уделено владельцам участков в садовых некоммерческих товариществах. Сейчас прорабатываются технические условия для газификации более 2,5 тысяч домовладений на территориях СНТ. Это решение позволит интегрировать дачные массивы в единую сеть обеспечения региона.

Системный подход к наращиванию мощности газового оборудования гарантирует долгосрочный эффект для социально-экономического развития области. Подобные инициативы способствуют массовому переезду граждан в частные дома, расположенные в пригородах, за счет повышения комфорта проживания на этих территориях.

География подключения новых населенных пунктов

Процесс газификации сельской местности продолжается в плановом режиме. В минувшем году завершены работы в четырех населенных пунктах, куда пришло "голубое топливо": в селах Пасечное Лопатинского района, Кологривовка Сердобского района, Надеждино Шемышейского района и Вителевка Пензенского района.

В расписании на 2026 год стоят новые адреса, включающие несколько районов региона. Проектные работы охватят села Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновку Лунинского района, Овчарное Выселки Вадинского района, а также Мокрую Поляну Никольского района.

Техническое оснащение данных локаций позволит значительно повысить бытовой комфорт для сотен семей. Расширение географии присутствия операторов газоснабжения способствует выравниванию условий проживания в городе и сельской местности, что остается фундаментальной задачей региональной администрации.