Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и главный военачальник объединенного комитета генерал Чарльз Браун планируют провести встречу группы, оказывающей поддержку Украине, 20 мая в Пентагоне.
В соответствующем сообщении отмечается, что этот исход будет уже двадцать вторым собранием такого формата с начала активной военной операции России.
Ожидается, что на встрече примут участие представители около 50 стран, ответственных за оборонные ведомства. Предполагается, что в ходе совещания будет осуществлен обмен мнениями по координации поставок военной помощи Киеву.
Россия выражает мнение, что поставки оружия в Украину осложняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной мишенью для России. По его мнению, США и изученный альянс активно участвуют в конфликте, обеспечивая не только поставки оружия, но и тренировки на своей территории в странах, таких как Великобритания, Германия, Италия, и другие.
В Кремле заявляли, что наращивание оружейных поставок на Украину со стороны Запада не способствует дипломатическому урегулированию и может вызвать негативные последствия.
Фото: www.navy.mil/U.S. Navy photo (it is in the public domain)
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