Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и главный военачальник объединенного комитета генерал Чарльз Браун планируют провести встречу группы, оказывающей поддержку Украине, 20 мая в Пентагоне.



В соответствующем сообщении отмечается, что этот исход будет уже двадцать вторым собранием такого формата с начала активной военной операции России.



Ожидается, что на встрече примут участие представители около 50 стран, ответственных за оборонные ведомства. Предполагается, что в ходе совещания будет осуществлен обмен мнениями по координации поставок военной помощи Киеву.



Россия выражает мнение, что поставки оружия в Украину осложняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную игру.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной мишенью для России. По его мнению, США и изученный альянс активно участвуют в конфликте, обеспечивая не только поставки оружия, но и тренировки на своей территории в странах, таких как Великобритания, Германия, Италия, и другие.



В Кремле заявляли, что наращивание оружейных поставок на Украину со стороны Запада не способствует дипломатическому урегулированию и может вызвать негативные последствия.

