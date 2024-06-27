Пентагон не располагает информацией о местонахождении поставленных в Киев оружейных средств на сумму в 62 миллиона долларов, как сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.



По докладу, контроль за конечным использованием оружия на сумму 62 миллиона долларов столкнулся с проблемами в связи с недостаточностью отчетности и программ отслеживания между американскими и украинскими вооруженными силами до ноября 2023 года.



Издание отмечает, что отсутствие информации о потерях техники увеличивает риск того, что переданное Украине оружие будет утрачено для Пентагона.



В отчете также отражено, что Европейское командование Вооруженных сил США не получало регулярных и детальных отчетов о потерях техники Вооруженных сил Украины, хотя такие отчеты предусмотрены действующими стандартами и процедурами.



Издание также подчеркивает, что американские силы не проводили надлежащего анализа полученных данных о потерях с целью исключения поступления оружия к Российским вооруженным силам.



Москва выражает мнение, что поставки вооружения Украине препятствуют урегулированию конфликта, привлекают прямое вовлечение стран НАТО и представляют собой "игру с огнем".



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки содержащих вооружение грузов становятся легальной целью для России, считая, что США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В Кремле подчеркивают, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и окажут негативное воздействие.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)