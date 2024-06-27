Пентагон не располагает информацией о местонахождении поставленных в Киев оружейных средств на сумму в 62 миллиона долларов, как сообщает издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.
По докладу, контроль за конечным использованием оружия на сумму 62 миллиона долларов столкнулся с проблемами в связи с недостаточностью отчетности и программ отслеживания между американскими и украинскими вооруженными силами до ноября 2023 года.
Издание отмечает, что отсутствие информации о потерях техники увеличивает риск того, что переданное Украине оружие будет утрачено для Пентагона.
В отчете также отражено, что Европейское командование Вооруженных сил США не получало регулярных и детальных отчетов о потерях техники Вооруженных сил Украины, хотя такие отчеты предусмотрены действующими стандартами и процедурами.
Издание также подчеркивает, что американские силы не проводили надлежащего анализа полученных данных о потерях с целью исключения поступления оружия к Российским вооруженным силам.
Москва выражает мнение, что поставки вооружения Украине препятствуют урегулированию конфликта, привлекают прямое вовлечение стран НАТО и представляют собой "игру с огнем".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки содержащих вооружение грузов становятся легальной целью для России, считая, что США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле подчеркивают, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и окажут негативное воздействие.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Песков: Боливия должна решить свои проблемы в соответствии с законом
Происходящие события в Боливии — внутреннее вопрос страны, жители Боливии должны самостоятельно решить свои проблемы в соответствии с законами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Попытка переворота в Боливии была репетицией
Неудачная попытка военного переворота в Боливии, произошедшая недавно, возможно, служила своеобразной репетицией против текущих властей, которое было организовано частью военных.
Ожидается, что закон о "мокром" лизинге вступит в силу в 2025 году
Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
Депутат Даванков: необходимо отменить госпошлину на заключение брака
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков отправил заявление на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением прекратить брать плату за заключение брака. Сведения об обращении есть у РИА Новости.