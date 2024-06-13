Пенсионер из Китая приобрел в месте сдачи макулатуры книги, которые, как оказалось, были секретными документами с важной военной информацией, информирует пресс-служба Министерства Государственной Безопасности страны.



По сообщению ведомства, мужчина по фамилии Чжан, увлеченный коллекционированием книг, приобрел у одного из жителей четыре книги за шесть юаней (примерно 0,8 доллара).



Вернувшись домой, пенсионер стал изучать новые приобретения и обнаружил на них отметки "конфиденциально" и "секретно".



Подозревая что-то неладное, Чжан связался с местным отделением Министерства Государственной Безопасности и передал книги специалистам. Вскоре сотрудники прибыли на место и изъяли всю секретную информацию, а также допросили ответственного за пункт приема.



Расследование выявило, что сотрудники военной части по фамилиям Го и Ли, имевшие доступ к секретным данным, продали документы вместо их уничтожения в соответствии с процедурой.



Го и Ли проявили недостаточную бдительность по вопросам безопасности именно не уничтожили документы, а предпочли продать их в пункт приема макулатуры.



Общий вес сданных материалов с конфиденциальной информацией составил более 30 килограммов — их продали по цене 0,8 юаня за килограмм, что принесло всего немного больше 20 юаней (примерно 2,75 доллара).



После этого сотрудники безопасности предприняли меры для предотвращения дальнейшего распространения секретных данных, что помогло избежать серьезного ущерба для военной безопасности.



Ведомство отметило, что по отношению к ответственным лицам были приняты необходимые меры.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿