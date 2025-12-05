Инфляция побеждает: даже с ростом пенсий жизнь пенсионеров становится хуже — как это исправить

Существенное увеличение пенсий в России невозможно без пересмотра бюджетной политики и реформирования финансовой системы. Об этом в интервью изданию Pravda.Ru заявил экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава.

Проблемы с финансированием предложений

Недавняя инициатива депутатов от партии "Справедливая Россия", предложивших установить минимальную страховую пенсию по старости на уровне 50 тысяч рублей, вызвала широкий отклик в обществе. С таким предложением к руководству Социального фонда России обратились лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Однако, по словам Лежавы, выполнение такой инициативы в текущих условиях маловероятно, поскольку в бюджете нет достаточных средств для реализации такого повышения. Эксперт подчеркнул, что подобные предложения периодически появляются, но их реализация требует значительных финансовых ресурсов, которых у государства в настоящее время нет.

"Я думаю, что таких средств в бюджете просто нет. Подобные инициативы звучат регулярно, однако их реализация требует значительных финансовых ресурсов, которыми государство не располагает", — пояснил Лежава.

Индексация пенсий в условиях инфляции

Лежава также отметил, что индексация пенсий продолжится, но в условиях высокой инфляции это не позволит существенно улучшить покупательную способность граждан. Эксперт отметил, что повышение пенсий в пределах официальных показателей не компенсирует реальное подорожание товаров и услуг. Он пояснил, что даже если пенсии будут увеличены на 7%, а цены на товары и услуги вырастут на 10-12%, уровень жизни пенсионеров, скорее всего, будет снижаться.

"Пенсии, безусловно, будут повышать, поскольку Банк России продолжает выпускать рубли, и инфляция остается высокой. Повышение необходимо, чтобы не допустить социального напряжения. Но если рост цен составляет 10-12%, а выплаты увеличиваются только на 7%, уровень жизни пенсионеров неизбежно снижается", — сказал экономист.

Необходимость реформирования пенсионной системы

Для решения проблемы долгосрочной устойчивости пенсионной системы Лежава считает необходимым пересмотр самой концепции системы пенсионных выплат. Эксперт уверен, что финансовая модель должна опираться на более устойчивые механизмы, которые будут обеспечивать надежность накоплений граждан и гарантировать им достойный доход в старости. В противном случае, по его мнению, ситуация с пенсионными выплатами будет оставаться непростой.

Таким образом, существенное повышение пенсий в России возможно лишь при условии кардинальных изменений в экономической политике и пенсионной системе. Важно учесть, что текущие меры индексации не способны компенсировать реальное подорожание жизни.