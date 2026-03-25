Пенсии подняли, а цены убежали — пожилые новосибирцы так и не узнали, куда делась прибавка

С 1 апреля 2026 года в Новосибирской области пройдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста, а также обладатели первой группы инвалидности начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 19 169 рублей. По данным правительства, общероссийский объем финансирования этих мер составит около 44 миллиардов рублей, а затронет поддержка 4,3 миллиона граждан. Несмотря на заявленные цифры, реальное финансовое положение получателей выплат остается критическим из-за стремительного роста стоимости продуктовой корзины.

Ценовая турбулентность

Официальные отчеты статистики часто расходятся с ценниками в локальных магазинах Новосибирска. К февралю стоимость минимального набора продуктов в регионе достигла 7804 рублей, показав прирост в 3,2% всего за один календарный месяц. Эта тенденция лишь продолжает набирать обороты, оставляя пенсионеров перед выбором самых дешевых позиций в чеке.

Особенно заметно дорожают категории повседневного спроса. Лидерами роста стали яйца и томаты: за первую неделю марта их стоимость подскочила на 3,3% и 3,8% соответственно. В сегменте борщевого набора картофель прибавил 4,6%, а морковь — 3,3%. Не отстают молочные продукты и мясо: сыры стали дороже на 3%, а говядина за три года выросла в цене почти в полтора раза, достигнув в рознице порога в 740-750 рублей за килограмм.

Попытки найти более доступные овощи часто терпят неудачу. Даже после снижения цен на огурцы, которые в пиковые периоды достигали 725 рублей, в "магазинах у дома" ценник держится на уровне 500 рублей. Покупателям приходится охотиться за акционными товарами в крупных гипермаркетах, чтобы хоть немного снизить свои расходы, но такая возможность есть далеко не у всех пожилых людей.

Арифметика выживания

Для многих пенсионеров поход в продуктовый отдел превращается в жесткое планирование бюджета. Основную часть корзины — почти 70% — занимают хлеб, крупы, молочные продукты и мясные изделия, именно там инфляционный удар ощущается сильнее всего. Оставшиеся 30% приходятся на более волатильные позиции вроде овощей, фруктов и жиров.

Пользователи в региональных сообществах активно обсуждают неэффективность индексации. При ежемесячном бюджете, где на мясо заложено около 1400 рублей, возможности для полноценного питания крайне ограничены. Социальная прибавка в 6,8% оказывается несопоставима с темпами подорожания базовых категорий, которые по отдельным позициям достигают 30% в годовом выражении.

"Логистика дешевле не становится, а сезонные колебания урожая напрямую бьют по стоимости овощей, фруктов и сырья для производства продуктов питания. К тому же продолжает расти стоимость самого производства и транспортные расходы. Все эти слагаемые в совокупности делают конечный продукт для потребителя значительно дороже. Вынужденная экономия становится неизбежной реакцией рынка на текущие экономические ограничения". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Факторы давления

Весенний период традиционно добавляет напряженности в экономическую ситуацию. Начало посевной кампании и рост спроса на сельхозпродукцию становятся драйверами цен. Кроме того, сохраняющееся давление на логистические цепочки и удорожание транспортных затрат не позволяют ритейлерам сдерживать стоимость товаров даже при наличии административного регулирования.

Эксперты подчеркивают, что структура потребления пенсионеров делает их наиболее уязвимыми перед инфляцией продуктов питания. Когда цены на базовые категории, такие как мясо и молоко, обгоняют официальный индекс потребительских цен, реальная покупательная способность граждан падает, несмотря на формальное соблюдение графика социальных выплат.

Ситуация в Новосибирской области наглядно показывает, что апрельская индексация будет поглощена рынком в короткие сроки. Пожилые люди продолжают сокращать потребление, переходя на более дешевые аналоги продуктов, что в долгосрочной перспективе лишь усугубляет кризис качества жизни в регионе.