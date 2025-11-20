Бьет по пенсии: Саратов вводит жесткие ограничения для обладателей вилл за рубежом

Неожиданное решение регионального парламента поставило точку в давнем споре о том, должны ли бывшие чиновники сохранять льготы, не связывая свою жизнь со страной. Речь идет о поправках, которые уточняют порядок получения доплат к пенсиям.

Новые ограничения для получателей доплат

Поправки, принятые Саратовской областной думой, значительно расширили список оснований для прекращения выплат экс-чиновникам и бывшим депутатам. Закон определяет, что размер надбавки зависит от срока пребывания на госдолжности: 55 процентов от содержания при стаже от года до трех и 75 процентов — при сроке более трех лет. По данным Николая Панкова, такие выплаты могут достигать 150 тысяч рублей в месяц.

Систему доплат начали корректировать несколько лет назад. Тогда под ограничения попали те, кто имел иностранное гражданство, зарубежные счета, статус иноагента или судимость за коррупционные преступления. Новый пакет поправок добавил еще два критерия: наличие недвижимости за границей у самого пенсионера или его семьи и любая судимость, не только связанная с коррупцией.

Эти изменения, по оценке парламентариев, закрывают возможность получать выплаты людям, которые, сохраняя статус и привилегии, фактически выводят активы за пределы страны.

Аргументы законодателей

В ходе обсуждений депутаты подчеркивали, что доплаты были задуманы как механизм поддержки людей, которые посвятили карьеру региону. Однако в действующем правовом поле возникали ситуации, когда выплаты продолжали получать лица, чья связь с областью была формальной. Поправки устраняют эти несоответствия и, по мнению авторов, восстанавливают принцип справедливости.

Единственная прямая цитата в исходном тексте принадлежит председателю областной думы Алексею Антонову.

"Времена, когда регалии и выплаты раздавали, не глядя на биографию, ушли", — заявил он.

В региональном парламенте убеждены, что этот шаг способствует росту доверия к системе управления и делает прозрачнее механизмы назначения пенсионных доплат.

Контекст изменения законодательства

Правила выплаты надбавок несколько раз пересматривались в зависимости от экономических условий и общественного запроса. Текущие поправки продолжили линию на ужесточение критериев для получателей. Они затрагивают не только бывших министров и депутатов, но и их ближайших родственников — что должно, по мнению депутатов, исключить использование семейных схем владения активами.

По данным областных органов власти, подобные случаи ранее создавали заметные перекосы: люди, длительное время проживавшие за пределами страны, сохраняли высокие региональные выплаты. Новый закон устраняет такую возможность, делая требования едиными для всех категорий.