Дышу иначе — и тазовое дно ведёт себя по-другому: неожиданный эффект появляется быстро

Незаметные мышцы внизу таза редко становятся темой разговоров — пока не появляются дискомфорт, боль или "протечки", которые влияют на качество жизни. При этом тазовое дно важно не только после родов и не только в зрелом возрасте: оно поддерживает мочевой пузырь и кишечник, участвует в стабилизации корпуса и реагирует на дыхание и нагрузку. Эксперты говорят, что забота о тазовом дне — это ежедневные мелочи, а не один разученный комплекс "кегелей". Об этом пишет The Guardian.

Что такое тазовое дно и почему оно важно всем

Тазовое дно — это мышцы у основания таза и структуры, которые помогают им выполнять опорную функцию, поясняет старший физиотерапевт и директор All Women's Health в Брисбене Лиза Бирмингем. Эти мышцы располагаются от лобковой кости до копчика и поддерживают работу мочевого пузыря и кишечника, а у женщин — матки. Специалист по физиотерапии и директор Women's and Men's Health Physiotherapy в Мельбурне Шэн Моррисон подчёркивает, что вопрос актуален для всех полов и возрастов, отмечая, что часть мужчин тоже сталкивается с стойкой тазовой болью.

Сжимать, отпускать и уметь расслаблять

Для начала важно научиться "находить" нужные мышцы и работать с ними без лишнего напряжения. Бирмингем описывает женскую технику как сочетание переднего "удерживания мочеиспускания" и заднего "анального сжатия" с ощущением подъёма, а мужчинам Моррисон предлагает ориентир "поднять яички". При этом расслабление не менее важно, чем усилие: основательница Sydney Pelvic Pain Clinic Анджела Джеймс предупреждает, что чрезмерное "схватывание" мышц — например, когда человек постоянно держит корпус в жёстком напряжении ради "идеальной осанки", — может усиливать общий тонус и приводить к боли.

"Многие люди хронически чрезмерно включают мышцы кора, пытаясь весь день удерживать "хорошую осанку". Это может создавать избыточное напряжение в брюшной стенке и тазовом дне и способствовать боли", — отмечает физиотерапевт Анджела Джеймс.

"Приём на опережение" и туалетные привычки

Бирмингем советует технику "the knack" — заранее напрягать тазовое дно перед резким ростом давления в животе, например перед кашлем, чиханием или смехом. Важны и привычки в туалете: исследователь тазовой боли из Western Sydney University доктор Милли Марден называет запоры серьёзным стрессом для тазового дна, а Бирмингем напоминает, что постоянное натуживание со временем ослабляет мышцы. В помощь может быть простая подставка под ноги, чтобы поза больше напоминала естественное приседание и уменьшала усилие.

"Прямая кишка — не склад", — говорит физиотерапевт Лиза Бирмингем, объясняя, что привычка терпеть позыв к дефекации часто ведёт к запорам.

Еда, движение, тяжести и дыхание

Эксперты связывают здоровье тазового дна с работой кишечника и питьевым режимом: Марден советует "добавлять цвета в тарелку" для достаточного количества клетчатки, а Моррисон напоминает о регулярном потреблении жидкости.

Ещё один принцип — меньше "замирать": по словам Марден, проблема не в "плохой осанке", а в длительной неподвижности, поэтому полезно чаще менять положение, больше ходить и добавлять разумный микс кардио, растяжки и силовых.

Бирмингем отдельно подчёркивает значение силовых нагрузок после 30 лет и считает, что подъём тяжестей не обязательно ухудшает симптомы подтекания или пролапса, а может помогать укреплению при грамотном подходе. Моррисон также обращает внимание на дыхание: диафрагмальное, "животом", снижает напряжение и поддерживает естественную работу тазового дна.

Когда стоит обратиться за помощью

Эксперты сходятся в одном: тазовая боль не должна считаться "нормой" или тем, с чем нужно просто смириться. Марден говорит, что симптоматика между пупком и бёдрами может быть изматывающей даже при "чистых" обследованиях, а Моррисон призывает не откладывать обращение к специалистам, напоминая о том, что с некоторыми состояниями люди годами ждут диагноз. Если есть боль, подтекание или устойчивый дискомфорт, Бирмингем рекомендует консультацию профильного физиотерапевта и отмечает, что любые процедуры должны быть только с согласия пациента — без обязательных форматов.