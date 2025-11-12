Пляж, похожий на Карибы, но билет стоит в 3 раза дешевле — где это место, не скажет даже турагент
Если вам наскучили переполненные Родос, Санторини и Миконос, обратите внимание на Пелопоннес - регион на южной оконечности материковой Греции, где мифы буквально оживают.
Condé Nast Traveler включил Пелопоннес в список лучших мест для посещения в 2026 году, отметив его уникальное сочетание истории, гастрономии, природы и уединения.
Здесь, где впервые прошли Олимпийские игры, где Парис увёз Елену, и где, по легендам, находятся Врата Аида, можно ощутить дыхание древней Греции без туристической суеты.
Как добраться
Из Лондона и других европейских городов выполняются прямые рейсы в Каламату, что делает поездку максимально удобной.
Оттуда можно легко добраться до исторических городков Нафплион, Спарта или Олимпия.
Что посмотреть и чем заняться
Погрузитесь в древность
- Микены - руины одного из самых могущественных городов античности (вход около €12).
- Эпидавр - древний амфитеатр с идеальной акустикой, где и сегодня проходят спектакли.
- Олимпия - место рождения Олимпийских игр, где можно пройтись по оригинальной беговой дорожке стадиона и увидеть руины гимназии и храма Зевса.
С ноября по март вход на многие археологические объекты снижен до €6.
Отдохните на пляжах богов
Пелопоннес славится кристально чистыми водами и пустынными бухтами.
- Пляж Войдокилья (Мессиния) — природная лагуна в форме греческой буквы омега. Белый песок и вода цвета бирюзы создают иллюзию Карибов.
- Пляж Ступа - более оживлённое место с барами и тавернами; аренда шезлонга — около €7 в день.
Отправьтесь в горный поход
Ущелье Лусиос - идеальное место для любителей активного отдыха.
5-километровый маршрут проходит через каньон, старинные монастыри и горные деревушки Аркадии.
После прогулки можно пообедать в таверне (€10-15 за полноценное блюдо).
Весной 2026 года здесь завершится строительство сети пеших маршрутов длиной 1 075 миль, что сделает Пелопоннес новым центром эко-туризма в Греции.
Любите воду?
В Нафплионе можно заняться паддлбордингом, виндсёрфингом или каякингом у затонувшего города Эпидавра — древнего поселения, ушедшего под воду всего на пару метров.
Вкус Пелопоннеса: сладость, достойная Олимпа
Попробуйте традиционный десерт Diples (Thiples) - тончайшие полоски теста, обжаренные в масле, политые мёдом и посыпанные орехами.
Название происходит от греческого διπλές - "складывать"; десерт обычно готовят на Рождество, но в тавернах его можно найти круглый год.
Чудеса природы и мифов
Пещеры Дирос
Одно из самых захватывающих мест Пелопоннеса — затопленные пещеры Дирос (вход €17).
Вы прокатитесь на лодке по подземным коридорам, украшенным сталагмитами и сталактитами.
Мани — земля контрастов
Этот "палец" полуострова делится на две части:
- Внешний Мани - прибрежные рыбацкие деревни;
- Глубокий Мани - суровые скалы, древние башни и легендарный мыс Тенаро — предполагаемые Врата Аида.
Также стоит посетить средневековую деревню Ватия и живописный город Ареополи.
Лучшее время для поездки
|
Месяц
|
Температура
|
Что ожидать
|
Апрель
|
~18°C
|
Цветение, спокойствие
|
Июль-август
|
до 31°C
|
Самое жаркое время, но без толп
|
Сентябрь
|
~26°C
|
Идеальный баланс тепла и уединения
Где остановиться
Площадь Пелопоннеса — 8 278 км² (чуть больше Уэльса).
Лучше всего планировать поездку с несколькими остановками - например:
- Нафплион - исторический центр, архитектура венецианского стиля.
- Каламата - удобный транспортный узел и пляжи.
- Мани - для уединения и атмосферы древней Греции.
Почему Пелопоннес — место, куда стоит поехать в 2026 году
"Греция активно инвестирует в развитие менее известных регионов, — отмечает Гарри Уилсон из easyJet Holidays. — Пелопоннес становится новой любимицей путешественников, ищущих аутентичность".
Здесь нет шумных толп, но есть всё, за что мы любим Грецию:
- лазурное море,
- древние храмы,
- горные маршруты,
- вкусная еда и гостеприимство.
Если вы мечтаете о путешествии, где античные легенды сочетаются с уединёнными пляжами и неспешным ритмом жизни, Пелопоннес — ваш греческий Олимп на 2026 год.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru