Пляж, похожий на Карибы, но билет стоит в 3 раза дешевле — где это место, не скажет даже турагент

Если вам наскучили переполненные Родос, Санторини и Миконос, обратите внимание на Пелопоннес - регион на южной оконечности материковой Греции, где мифы буквально оживают.

Condé Nast Traveler включил Пелопоннес в список лучших мест для посещения в 2026 году, отметив его уникальное сочетание истории, гастрономии, природы и уединения.

Здесь, где впервые прошли Олимпийские игры, где Парис увёз Елену, и где, по легендам, находятся Врата Аида, можно ощутить дыхание древней Греции без туристической суеты.

Как добраться

Из Лондона и других европейских городов выполняются прямые рейсы в Каламату, что делает поездку максимально удобной.

Оттуда можно легко добраться до исторических городков Нафплион, Спарта или Олимпия.

Что посмотреть и чем заняться

Погрузитесь в древность

Микены - руины одного из самых могущественных городов античности (вход около €12).

Эпидавр - древний амфитеатр с идеальной акустикой, где и сегодня проходят спектакли.

Олимпия - место рождения Олимпийских игр, где можно пройтись по оригинальной беговой дорожке стадиона и увидеть руины гимназии и храма Зевса.

С ноября по март вход на многие археологические объекты снижен до €6.

Отдохните на пляжах богов

Пелопоннес славится кристально чистыми водами и пустынными бухтами.

Пляж Войдокилья (Мессиния) — природная лагуна в форме греческой буквы омега. Белый песок и вода цвета бирюзы создают иллюзию Карибов.

Пляж Ступа - более оживлённое место с барами и тавернами; аренда шезлонга — около €7 в день.

Отправьтесь в горный поход

Ущелье Лусиос - идеальное место для любителей активного отдыха.

5-километровый маршрут проходит через каньон, старинные монастыри и горные деревушки Аркадии.

После прогулки можно пообедать в таверне (€10-15 за полноценное блюдо).

Весной 2026 года здесь завершится строительство сети пеших маршрутов длиной 1 075 миль, что сделает Пелопоннес новым центром эко-туризма в Греции.

Любите воду?

В Нафплионе можно заняться паддлбордингом, виндсёрфингом или каякингом у затонувшего города Эпидавра — древнего поселения, ушедшего под воду всего на пару метров.

Вкус Пелопоннеса: сладость, достойная Олимпа

Попробуйте традиционный десерт Diples (Thiples) - тончайшие полоски теста, обжаренные в масле, политые мёдом и посыпанные орехами.

Название происходит от греческого διπλές - "складывать"; десерт обычно готовят на Рождество, но в тавернах его можно найти круглый год.

Чудеса природы и мифов

Пещеры Дирос

Одно из самых захватывающих мест Пелопоннеса — затопленные пещеры Дирос (вход €17).

Вы прокатитесь на лодке по подземным коридорам, украшенным сталагмитами и сталактитами.

Мани — земля контрастов

Этот "палец" полуострова делится на две части:

Внешний Мани - прибрежные рыбацкие деревни;

Глубокий Мани - суровые скалы, древние башни и легендарный мыс Тенаро — предполагаемые Врата Аида.

Также стоит посетить средневековую деревню Ватия и живописный город Ареополи.

Лучшее время для поездки

Месяц Температура Что ожидать Апрель ~18°C Цветение, спокойствие Июль-август до 31°C Самое жаркое время, но без толп Сентябрь ~26°C Идеальный баланс тепла и уединения

Где остановиться

Площадь Пелопоннеса — 8 278 км² (чуть больше Уэльса).

Лучше всего планировать поездку с несколькими остановками - например:

Нафплион - исторический центр, архитектура венецианского стиля.

Каламата - удобный транспортный узел и пляжи.

Мани - для уединения и атмосферы древней Греции.

Почему Пелопоннес — место, куда стоит поехать в 2026 году

"Греция активно инвестирует в развитие менее известных регионов, — отмечает Гарри Уилсон из easyJet Holidays. — Пелопоннес становится новой любимицей путешественников, ищущих аутентичность".

Здесь нет шумных толп, но есть всё, за что мы любим Грецию:

лазурное море,

древние храмы,

горные маршруты,

вкусная еда и гостеприимство.

Если вы мечтаете о путешествии, где античные легенды сочетаются с уединёнными пляжами и неспешным ритмом жизни, Пелопоннес — ваш греческий Олимп на 2026 год.