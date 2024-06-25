Врач Александр Мясников обсудил влияние диеты на воспаление в организме, упомянув, что жареная картошка и пельмени способствуют его развитию. Воспаление, по словам специалиста, часто вызвано окислительным стрессом, который в свою очередь связан с потреблением продуктов западной диеты, включая полуфабрикаты и быстро готовящиеся блюда.

Мясников подчеркнул важность употребления антиоксидантов, содержащихся в овощах, фруктах, орехах и цельнозерновых продуктах, для снижения риска воспаления и борьбы с окислительным стрессом, сообщает МедикФорум.

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