Врач Александр Мясников обсудил влияние диеты на воспаление в организме, упомянув, что жареная картошка и пельмени способствуют его развитию. Воспаление, по словам специалиста, часто вызвано окислительным стрессом, который в свою очередь связан с потреблением продуктов западной диеты, включая полуфабрикаты и быстро готовящиеся блюда.
Мясников подчеркнул важность употребления антиоксидантов, содержащихся в овощах, фруктах, орехах и цельнозерновых продуктах, для снижения риска воспаления и борьбы с окислительным стрессом, сообщает МедикФорум.
Фото: flickr.com/Eugene Kim (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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