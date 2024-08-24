Русский Пельмень сразится с Сумасшедшим гавайцем в битве пощечин

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень будет состязаться с чемпионом по прозвищу Сумасшедший гаваец за титул чемпиона Лиги пощечин.
Пельмень занимает первое место в рейтинге супертяжеловесов Лиги силовых пощечин Power Slap. Он проведет титульный поединок с чемпионом турнира Лейном Вернесом, пишет РБК Спорт.
Турнир организуют в Абу-Даби, ОАЭ, 24 октября этого года.
Напомним, что Камоцкий начал выступать в Power Slap в конце июня 2024 года. Он нокаутировал поляка Камила Марусажа. За это ему дали бонус, посчитав его выступление лучшим за вечер.
Фото: Елена Галабаева/pravda.ru
Париж может использовать суд над Дуровым с целью санкционировать Telegram
Власти Франции могут воспользоваться судебным процессом над основателем Telegram Павлом Дуровым, чтобы инициировать ввод санкций ЕС против российского мессенджера. Об этом пишет "Украина сейчас", ссылаясь на источники в СМИ, близких к Европарламенту.
Сенатор Клишас об аресте Дурова: Франция борется за "свободу слова"
Сенатор Совфеда Андрей Клишас прокомментировал арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова, в аэропорту Ле-Бурже. В заявлении Клишас отметил, что Париж продолжает борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".
Собчак отреагировала на новость о задержании Павла Дурова: у него есть план Б
Ксения Собчак рассказала, что думает о задержании и помещении Павла Дурова под стражу во Франции.
Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете
Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в РФ систему "Честный знак".