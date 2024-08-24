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Камоцкий сразится с Вернесом за титул чемпиона лиги пощечин
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Русский Пельмень сразится с Сумасшедшим гавайцем в битве пощечин

Камоцкий сразится с Вернесом за титул чемпиона лиги пощечин

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень будет состязаться с чемпионом по прозвищу Сумасшедший гаваец за титул чемпиона Лиги пощечин.

Пельмень занимает первое место в рейтинге супертяжеловесов Лиги силовых пощечин Power Slap. Он проведет титульный поединок с чемпионом турнира Лейном Вернесом, пишет РБК Спорт.

Турнир организуют в Абу-Даби, ОАЭ, 24 октября этого года.

Напомним, что Камоцкий начал выступать в Power Slap в конце июня 2024 года. Он нокаутировал поляка Камила Марусажа. За это ему дали бонус, посчитав его выступление лучшим за вечер.

Фото: Елена Галабаева/pravda.ru

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