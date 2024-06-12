Центральный районный суд Челябинска принял решение об аресте генерального директора АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.
Заседание суда проходило в закрытом режиме. Пресс-служба суда подтвердила информацию Следственного комитета (СК) о том, что гендиректор завода арестован на два месяца, до 10 августа.
Как сообщалось ранее, следственные органы задержали Павла Ходоровского по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетними, по этого поводу в отношении него и других лиц были возбуждены уголовные дела.
По информации Ura. ru, Павла Ходоровского обвиняют в интимной связи с детьми 14-15 лет за деньги. Утверждается, что в его телефоне нашли видео порнографического содержания.
Павел Ходоровский с 2001 года занимает должность генерального директора на ЧЭМК.
В феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трёх предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".
Фото: Верховный суд Российской Федерации
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