Родителям стоит пересмотреть календарь: детские осмотры теперь проходят по новым правилам
Минздрав России обновил порядок профилактических осмотров детей, который будет действовать до сентября 2031 года. Главные изменения коснулись сроков визитов к узким специалистам — теперь первые приёмы у невролога и стоматолога проводятся позже, а осмотры репродуктивного здоровья начинаются раньше.
Новые правила детских медосмотров
Ранее дети впервые посещали детского уролога-андролога или акушера-гинеколога в три года, затем в шесть, а с 14 лет — ежегодно. Теперь первый визит назначается на шесть лет, но ежегодные проверки начинаются с 13. Это изменение, по мнению врачей, поможет учитывать особенности развития подростков и выявлять проблемы на ранних стадиях.
Осмотр у педиатра теперь могут проводить не только участковые врачи, но и семейные врачи или специалисты общей практики — это расширяет доступ к первичной помощи, особенно в малых населённых пунктах.
Медосмотр в возрасте одного месяца теперь включает приём у педиатра, хирурга и офтальмолога. Невролог и стоматолог исключены из обязательных специалистов на этом этапе: визит к неврологу перенесён на три месяца, а к стоматологу — на год. При этом ежегодные осмотры у стоматолога остаются обязательными.
Сравнение старых и новых норм
|Возраст ребёнка
|Старые правила (2019-2024)
|Новые правила (с 2025 года)
|1 месяц
|Педиатр, хирург, офтальмолог, невролог, стоматолог
|Педиатр, хирург, офтальмолог
|3 месяца
|-
|Невролог
|6 лет
|Второй осмотр у гинеколога/андролога
|Первый осмотр у гинеколога/андролога
|13 лет
|-
|Начало ежегодных осмотров репродуктивного здоровья
|14 лет
|Ежегодные осмотры начинаются
|-
Базовые и расширенные неонатальные скрининги, выявляющие редкие заболевания, должны проводиться не позднее 28 дней после рождения, если их результаты ещё не получены.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к новым медосмотрам
-
Сохраните все результаты обследований — они могут пригодиться при последующих визитах.
-
Следите за сроками вакцинации — они часто совпадают с плановыми осмотрами.
-
Если ребёнка наблюдает семейный врач, уточните, может ли он провести весь комплекс проверок.
-
При необходимости заранее записывайтесь к узким специалистам — особенно в регионах, где к ним большой поток пациентов.
-
Используйте электронные сервисы — через "Госуслуги" можно отследить график профилактических осмотров и результаты анализов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Родители пропускают визиты, считая, что ребёнок выглядит здоровым.
• Последствие: Возможное пропускание начальных стадий заболеваний — от неврологических до офтальмологических.
• Альтернатива: Регулярно проходить осмотры и использовать напоминания в медицинских приложениях.
• Ошибка: Самостоятельная постановка диагноза по интернету.
• Последствие: Потеря времени и неправильное лечение.
• Альтернатива: Консультации у специалистов, включая семейного врача или педиатра.
А что если ребёнок пропустил визит?
Если осмотр не состоялся вовремя, важно не откладывать его надолго — результаты всё равно должны попасть в медицинскую карту. Особенно это касается скринингов и визитов к узким специалистам. Педиатр может перенести дату приёма, если ребёнок болен, но отказываться от обследования нельзя.
Плюсы и минусы новой системы
|Плюсы
|Минусы
|Гибкость — больше специалистов могут проводить базовые осмотры
|Родителям придётся внимательно следить за графиком
|Упрощение структуры и меньше лишних визитов
|Перенос визитов к неврологу и стоматологу может отсрочить выявление некоторых проблем
|Повышение внимания к подростковому здоровью
|Не все регионы готовы к расширению участия семейных врачей
FAQ
— Как узнать, когда проходить очередной осмотр?
Расписание можно уточнить у педиатра или в поликлинике по месту жительства. Также график доступен на портале "Госуслуги".
— Что делать, если в поликлинике нет нужного специалиста?
Обратиться можно в соседний район или частную клинику, при этом результаты обследования нужно передать в поликлинику по месту прикрепления.
— В каком возрасте теперь проводят первый осмотр у стоматолога?
Первый визит — в год, а затем ежегодно, чтобы следить за ростом зубов и профилактикой кариеса.
— Зачем проводить ежегодные осмотры репродуктивного здоровья с 13 лет?
Это помогает выявить эндокринные нарушения и предупредить осложнения в будущем.
Мифы и правда
Миф: если ребёнок чувствует себя хорошо, профилактические осмотры не нужны.
Правда: многие заболевания протекают скрыто и не проявляются без специальных обследований.
Миф: семейный врач не может заменить педиатра.
Правда: в новой системе он имеет право проводить осмотры, если прошёл соответствующую подготовку.
Миф: осмотры у гинеколога и андролога в подростковом возрасте избыточны.
Правда: именно в этот период чаще выявляются гормональные и анатомические особенности, требующие наблюдения.
Исторический контекст
Первая система профилактических осмотров детей появилась в СССР в 1960-х годах. Тогда врачи проводили диспансеризацию строго по возрастным этапам — от роддома до школы. В 2000-х система претерпела серьёзные изменения: появились неонатальные скрининги, цифровые карты и вакцинация по обновлённым графикам. С 2019 года действовали правила, которые теперь заменены более гибкой моделью, учитывающей современные подходы к детскому здоровью и доступности врачей.
