медосмотр детей
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:30

Родителям стоит пересмотреть календарь: детские осмотры теперь проходят по новым правилам

Минздрав России обновил порядок профилактических осмотров детей, который будет действовать до сентября 2031 года. Главные изменения коснулись сроков визитов к узким специалистам — теперь первые приёмы у невролога и стоматолога проводятся позже, а осмотры репродуктивного здоровья начинаются раньше.

Новые правила детских медосмотров

Ранее дети впервые посещали детского уролога-андролога или акушера-гинеколога в три года, затем в шесть, а с 14 лет — ежегодно. Теперь первый визит назначается на шесть лет, но ежегодные проверки начинаются с 13. Это изменение, по мнению врачей, поможет учитывать особенности развития подростков и выявлять проблемы на ранних стадиях.

Осмотр у педиатра теперь могут проводить не только участковые врачи, но и семейные врачи или специалисты общей практики — это расширяет доступ к первичной помощи, особенно в малых населённых пунктах.

Медосмотр в возрасте одного месяца теперь включает приём у педиатра, хирурга и офтальмолога. Невролог и стоматолог исключены из обязательных специалистов на этом этапе: визит к неврологу перенесён на три месяца, а к стоматологу — на год. При этом ежегодные осмотры у стоматолога остаются обязательными.

Сравнение старых и новых норм

Возраст ребёнка Старые правила (2019-2024) Новые правила (с 2025 года)
1 месяц Педиатр, хирург, офтальмолог, невролог, стоматолог Педиатр, хирург, офтальмолог
3 месяца - Невролог
6 лет Второй осмотр у гинеколога/андролога Первый осмотр у гинеколога/андролога
13 лет - Начало ежегодных осмотров репродуктивного здоровья
14 лет Ежегодные осмотры начинаются -

Базовые и расширенные неонатальные скрининги, выявляющие редкие заболевания, должны проводиться не позднее 28 дней после рождения, если их результаты ещё не получены.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к новым медосмотрам

  1. Сохраните все результаты обследований — они могут пригодиться при последующих визитах.

  2. Следите за сроками вакцинации — они часто совпадают с плановыми осмотрами.

  3. Если ребёнка наблюдает семейный врач, уточните, может ли он провести весь комплекс проверок.

  4. При необходимости заранее записывайтесь к узким специалистам — особенно в регионах, где к ним большой поток пациентов.

  5. Используйте электронные сервисы — через "Госуслуги" можно отследить график профилактических осмотров и результаты анализов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Родители пропускают визиты, считая, что ребёнок выглядит здоровым.
Последствие: Возможное пропускание начальных стадий заболеваний — от неврологических до офтальмологических.
Альтернатива: Регулярно проходить осмотры и использовать напоминания в медицинских приложениях.

Ошибка: Самостоятельная постановка диагноза по интернету.
Последствие: Потеря времени и неправильное лечение.
Альтернатива: Консультации у специалистов, включая семейного врача или педиатра.

А что если ребёнок пропустил визит?

Если осмотр не состоялся вовремя, важно не откладывать его надолго — результаты всё равно должны попасть в медицинскую карту. Особенно это касается скринингов и визитов к узким специалистам. Педиатр может перенести дату приёма, если ребёнок болен, но отказываться от обследования нельзя.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Гибкость — больше специалистов могут проводить базовые осмотры Родителям придётся внимательно следить за графиком
Упрощение структуры и меньше лишних визитов Перенос визитов к неврологу и стоматологу может отсрочить выявление некоторых проблем
Повышение внимания к подростковому здоровью Не все регионы готовы к расширению участия семейных врачей

FAQ

— Как узнать, когда проходить очередной осмотр?
Расписание можно уточнить у педиатра или в поликлинике по месту жительства. Также график доступен на портале "Госуслуги".

— Что делать, если в поликлинике нет нужного специалиста?
Обратиться можно в соседний район или частную клинику, при этом результаты обследования нужно передать в поликлинику по месту прикрепления.

— В каком возрасте теперь проводят первый осмотр у стоматолога?
Первый визит — в год, а затем ежегодно, чтобы следить за ростом зубов и профилактикой кариеса.

— Зачем проводить ежегодные осмотры репродуктивного здоровья с 13 лет?
Это помогает выявить эндокринные нарушения и предупредить осложнения в будущем.

Мифы и правда

Миф: если ребёнок чувствует себя хорошо, профилактические осмотры не нужны.
Правда: многие заболевания протекают скрыто и не проявляются без специальных обследований.

Миф: семейный врач не может заменить педиатра.
Правда: в новой системе он имеет право проводить осмотры, если прошёл соответствующую подготовку.

Миф: осмотры у гинеколога и андролога в подростковом возрасте избыточны.
Правда: именно в этот период чаще выявляются гормональные и анатомические особенности, требующие наблюдения.

Исторический контекст

Первая система профилактических осмотров детей появилась в СССР в 1960-х годах. Тогда врачи проводили диспансеризацию строго по возрастным этапам — от роддома до школы. В 2000-х система претерпела серьёзные изменения: появились неонатальные скрининги, цифровые карты и вакцинация по обновлённым графикам. С 2019 года действовали правила, которые теперь заменены более гибкой моделью, учитывающей современные подходы к детскому здоровью и доступности врачей.

