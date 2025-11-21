Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:26

Когда кадровый дефицит становится золотой жилой: ЯНАО поднимает ставки для врачей до уровня топ-менеджеров

Эксперты определили медиану дохода педиатров в 189,4 тысячи — hh.ru

За последние годы ЯНАО превратился в один из самых заметных регионов по темпам роста доходов врачей, и особенно это касается специалистов, работающих с детьми. Об этом сообщил URA. RU со ссылкой на аналитиков платформы hh. ru, которые изучили динамику зарплатных предложений для педиатров и сопоставили её с общероссийскими показателями.

Резкий рост доходов и разрыв с ожиданиями

По данным аналитиков, ЯНАО демонстрирует самый высокий прирост зарплат в УрФО: доходы педиатров выросли почти в пять раз по сравнению с 2020 годом. Такую динамику связывают с усилением конкуренции работодателей за квалифицированные кадры и необходимостью закрывать кадровый дефицит в медицинских учреждениях. Специалисты отмечают, что предлагаемые суммы существенно опережают среднероссийские показатели и формируют новый уровень требований на рынке труда.

При этом разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей в округе продолжает расширяться. Аналитики уточняют, что обсуждение заработных плат становится важной частью диалога при трудоустройстве, поскольку рынок смещается в сторону кандидата.

"Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году в ЯНАО 189,4 тысячи рублей, что на 26% выше ожиданий кандидатов (150 тысяч рублей). При этом за последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в ЯНАО почти в пять раз (с 40 тысяч рублей в 2020 году)", — отметили аналитики платформы.

Показатель по стране — 89,2 тысячи рублей — подчеркивает уникальность ситуации на Севере.

Дефицит кадров и изменения формата занятости

Одна из причин роста доходов — выраженный дефицит специалистов. В регионе на одну вакансию приходится 1,9 резюме при норме около четырех, что делает поиск сотрудников значительно сложнее и стимулирует медицинские организации расширять условия найма. Это отражается не только на размерах оплаты труда, но и на структурных изменениях внутри самой системы рекрутинга.

Все больше учреждений предлагают гибкие формы сотрудничества. В этом году 8,6% вакансий предусматривали частичную занятость, что позволяет врачам совмещать несколько рабочих мест. За пять лет такие предложения по стране выросли более чем вдвое. Помимо этого, рынок демонстрирует рост вахтового формата, количество таких вакансий увеличилось в 2,7 раза, хотя их доля остается небольшой. Развитие цифровых технологий привело к появлению удалённых вакансий: один процент предложений предполагает дистанционную работу, что в восемь раз выше, чем в 2020 году, что отражает продвижение телемедицины.

Рынок как индикатор изменений

Комбинация факторов — высокая потребность в специалистах, готовность работодателей менять условия найма и рост альтернативных форм занятости — формирует для педиатров в ЯНАО уникальную ситуацию. Регион продолжает усиливать привлекательность для врачей, предлагая не только высокий доход, но и возможность гибко выстраивать профессиональную траекторию. Статистика показывает, что кадровый рынок в округе становится одним из самых динамичных в стране, реагируя на долгосрочные вызовы медицины и изменяющиеся запросы специалистов.

