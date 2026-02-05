Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Арктический торфяник
Арктический торфяник
© NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:15

Арктические почвы перестают быть угрозой для климата: решение найдено на глубине 25 сантиметров

Повышение уровня грунтовых вод снизило выбросы CO2 в Арктике – Global Change Biology

Простое изменение в управлении водными ресурсами может заметно повлиять на климатический баланс Арктики. Исследования показывают, что даже на возделываемых торфяниках можно существенно сократить выбросы парниковых газов без сложных технологий. Ключевым фактором оказался уровень грунтовых вод, который напрямую влияет на процессы в почве. Об этом сообщает журнал Global Change Biology.

Почему торфяники важны для климата

Торфяники считаются одними из крупнейших природных хранилищ углерода на планете. В естественном состоянии их почвы постоянно насыщены водой и почти лишены кислорода, из-за чего разложение отмерших растений идёт крайне медленно. Органические остатки накапливаются тысячелетиями, формируя мощные слои торфа, в которых удерживается значительное количество углерода.

Ситуация меняется, когда торфяники осушают для сельского хозяйства. Понижение уровня грунтовых вод открывает доступ кислороду, активизируя микроорганизмы. Они начинают быстро перерабатывать накопленный за века органический материал, и углерод высвобождается в атмосферу в виде углекислого газа, усиливая парниковый эффект. В условиях, когда давление на водные ресурсы растёт во многих регионах мира, такие процессы становятся особенно чувствительными для климата.

Эксперимент в долине Пасвик

В 2022–2023 годах исследователь NIBIO Цзюньбинь Чжао вместе с коллегами провёл двухлетний полевой эксперимент на станции NIBIO в Сванховде, в долине Пасвик на севере Норвегии. Учёные изучали самые северные в мире окультуренные торфяники, условия которых заметно отличаются от более южных регионов.

"Из исследований, проведённых в более тёплых регионах, мы знаем, что повышение уровня грунтовых вод на осушенных торфяниках часто снижает выбросы CO2", — объясняет исследователь NIBIO Цзюньбинь Чжао.

С помощью автоматизированных камер несколько раз в сутки фиксировались выбросы углекислого газа, метана и закиси азота. Эксперимент охватывал пять участков с разным уровнем воды, режимами удобрения и интенсивностью сбора урожая, что позволило оценить влияние каждого фактора в комплексе.

Что показали измерения

Результаты оказались наглядными. Хорошо дренированные участки выбрасывали столько же CO2, сколько и осушенные торфяники в более тёплых регионах. Однако при подъёме уровня грунтовых вод до 25-50 сантиметров от поверхности выбросы резко снижались.

"При более высоком уровне воды выбросы метана и закиси азота также были низкими, что значительно улучшило общий газовый баланс", — говорит Чжао.

В отдельных случаях торфяник даже поглощал больше углекислого газа, чем выделял. Важную роль сыграли непрерывные суточные измерения, позволившие зафиксировать кратковременные пики и естественные колебания, которые часто остаются незамеченными при редких замерах.

Климат, температура и сельское хозяйство

Исследование показало, что эффект особенно выражен в холодном климате. Долгие и светлые летние ночи на севере увеличивают период, когда растения поглощают CO2, даже при сниженной активности из-за переувлажнения почвы. Однако при повышении температуры почвы выше 12 °C активность микроорганизмов возрастает, и выбросы снова увеличиваются.

Отдельное внимание уделили удобрениям и сбору урожая. Дополнительное питание усиливало рост травы, но почти не влияло на выбросы. Зато частый покос приводил к выносу углерода из системы, что со временем может истощать торфяной слой даже при высоком уровне воды.

Почему важен локальный подход

Учёные зафиксировали значительные различия даже внутри одного участка: одни зоны поглощали CO2, другие оставались источником выбросов. Это означает, что универсальные коэффициенты выбросов могут не отражать реальную картину и искажать оценку климатических мер.

В более широком контексте такие различия напрямую связаны с тем, как углеродные выбросы влияют на долгосрочное благополучие будущих поколений. Исследование подчёркивает, что грамотное регулирование уровня грунтовых вод на северных торфяниках может стать эффективной климатической мерой. Однако такие решения должны учитывать температуру, агротехнику и местные условия, чтобы краткосрочная выгода не обернулась долгосрочными потерями для почвы и климата.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чип толщиной с волос встроили в текстильное волокно — Nature вчера в 8:25
Компьютер толщиной с волос спрятали в нить: одежда начала выполнять то, что раньше делал процессор

Учёные создали оптоволоконный чип толщиной с волос, который можно вплетать в ткань. Разработка открывает путь к умной одежде и новым медицинским технологиям.

Читать полностью » Эксперимент показал что материя после взрыва вела себя как жидкость — MIT вчера в 5:29
Вселенная начиналась не со звёзд, а с кипящего супа: пространство дрожало от скрытой силы

Учёные получили прямые доказательства того, что первичная материя Вселенной вела себя как жидкость и реагировала на движение кварков в экстремальных условиях.

Читать полностью » Китай увеличил рынок искусственного интеллекта до 170 млрд долларов — аналитики 03.02.2026 в 20:25
ИИ с человеческим лицом и железной логикой: Китай делает ставку на то, что работает здесь и сейчас

Китай ускоряет внедрение искусственного интеллекта: от гуманоидных роботов и дешёвых моделей до собственных чипов и масштабной господдержки.

Читать полностью » Фрагменты звёздного каталога Гиппарха обнаружили в палимпсесте — учёные 03.02.2026 в 20:10
Историю науки пытались стереть: рентген вытащил из рукописи карту звёзд, пережившую века забвения

Учёные с помощью рентгеновских лучей обнаружили скрытые фрагменты древней звёздной карты Гиппарха в палимпсесте, пролежавшем в монастыре сотни лет.

Читать полностью » То, что раньше охлаждали и выбрасывали, теперь думает само: тепло внутри чипов взяли на работу 03.02.2026 в 18:28

Учёные MIT показали, что избыточное тепло микрочипов можно использовать для вычислений с точностью более 99 %, меняя подход к энергоэффективным технологиям.

Читать полностью » Луна может вспыхнуть ярче Юпитера: сценарий удара 2024 YR4 в декабре 2032-го 03.02.2026 в 15:31

JWST и глобальная сеть телескопов исключили падение 2024 YR4 на Землю, но повысили вероятность удара по Луне до 4,3% — окончательный вердикт к 2028 году.

Читать полностью » Полёт за пределы Земли оказался опасным экспериментом: с мозгом произошло нечто странное 03.02.2026 в 11:57

Учёные выяснили, что длительные космические полёты меняют форму мозга астронавтов. Новые данные поднимают важные вопросы о безопасности миссий на Луну и Марс.

Читать полностью » Красная планета сбивает часы: микросекунды, которые могут разбить посадочный модуль 03.02.2026 в 10:06

Микросекундные сдвиги между земными и марсианскими секундами влияют на посадки и связь; учёные предлагают орбитальную сеть часов с релятивистскими поправками.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Натуральное возмещение по ОСАГО хотят убрать — новая схема может ударить по кошельку сильнее
Туризм
В Саудовской Аравии открывают аквапарк-рекордсмен — его горки выглядят как аттракционы “не для слабых”
Красота и здоровье
Свет выключили — стресс смыло: тёмный душ запускает вечернее расслабление быстрее отдыха на диване
Туризм
В Кисловодске покупают не только "Нарзан": вот что увозят те, кто знает места
Недвижимость
Комната выглядит “собранной” и живой: два цвета, которые работают лучше бежевого
Красота и здоровье
Эта короткая стрижка снова в тренде: выглядит мягко, а меняет лицо сильнее, чем макияж
Спорт и фитнес
Жир тает, осанка выпрямляется: 15 минут запускают эффект, который обычно ждут месяцами
Недвижимость
Флакон из автомагазина заменяет полдома химии: пятна, ржавчина и налёт исчезают без усилий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet